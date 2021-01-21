Ocon: "Abiteboul'ün ayrılığı üzücü olsa da Alpine emin ellerde"

Enstone merkezli ekip, geçtiğimiz haftalarda eski takım patronu Cyril Abiteboul'ün takımdan ayrıldığını ve eski Suzuki MotoGP patronu Davide Brivio'nun yarış direktörü olarak takıma katıldığını açıkladı.

Brivio, görevi gereği Alpine markasının yeni CEO'su Laurent Rossi'ye doğrudan rapor verecek.

Ocon, seyahat etmeyi zorlaştıran COVID kısıtlamaları nedeniyle yeni patronlarıyla henüz yüz yüze görüşmedi.

"Henüz Enstone'a gitmedik. Maalesef şu anda seyahat etmek biraz karmaşık ve tüm bu kısıtlamalar nedeniyle bunu yapmak mümkün olmadı."

"Ancak telefon yoluyla hem ekibin tüm üyeleriyle hem de yeni patronlarla sürekli iletişim halinde olduk."

"Emin ellerde görünüyoruz, gerçekten motive olmuş durumdalar ve gerçekten alçakgönüllüler. Ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar.

"Yani bunların hepsi çok olumlu şeyler. Ancak evet, İngiltere'ye tekrar seyahat edebileceğimiz anda bunu yapacağız."

Şimdiye kadar yeni yönetim ekibi hakkında ne düşündüğü sorusuna Ocon, "Zaten onlarla iki kez telefonda konuştum. Laurent Rossi ve Davide Brivio'nun her ikisiyle de video konferans yoluyla tanıştık."

"Sonrasında çok uzun bir süre konuşma fırsatımız oldu. Çok ama çok motive olmuş durumdalar, motor sporlarına karşı büyük bir hayranlıkları var."

"Açıkçası Davide zaten MotoGP'de çok başarılıydı ve takımı bir adım daha ileri götürmek istiyor. Bu yüzden iyi hislerim var ve emin ellerde olduğumuzu hissediyorum. Yani bu, iyi bir haber."

Ocon, kendisini Renault'ya getiren Abiteboul'ün ayrılığından ötürü ise üzgün.

"Cyril'in ayrıldığını görmek kesinlikle çok üzücüydü. Cyril uzun süredir takımın projesini yönetiyordu ve sonuçların, podyumlarla, iyi sonuçlarla ve ilk beşe girdiğimiz yarışlarla iyileşmeye başladığını görüyorduk."

"Böyle bir noktada ayrıldığını görmek kolay değil ve ona gelecek için en iyisini diliyorum."

"Çünkü o, gerçekten iyi bir adam ve gerçekten takdir ettiğim bir kişilik. Bugün olduğum yere gelmeme yardımcı oldu. Kendisi için en iyisini diliyorum."