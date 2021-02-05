Ocon: "Abiteboul, takımı bugünkü noktaya getiren kişi"

Renault, 2021'den itibaren "Alpine" ismiyle F1 kariyerine devam etme kararı almıştı. Yeni sezon öncesi ismini yenileyen ekip, pilot kadrosunda da değişikliğe gitti. Ricciardo'nun takımdan ayrılması üzerine, bünyesinde yarışan eski pilotlardan Fernando Alonso'yu takıma dahil etti.

Bu sezon takım için Alonso'yla birlikte yarışacak Esteban Ocon ise bazı açıklamalarda bulundu. Ocon, testler öncesinde yeni sezona dair tahminler yürütmekte zorlansa da, takımıyla heyecan verici sonuçlara imza atacaklarına inanıyor.

Hedefleri erkenden belirlemek istemiyorum diyen Fransız pilot, "Nerede olduğumuzu görmemiz için testler bizim için büyük önem teşkil ediyor".

"Önümüzdeki yıl bazı gelişmeler olacak. Herkes çok çalışıyor, bu yüzden kimseyi küçümsememeliyiz ama rekabetçi olacağımıza eminim." dedi.

Ekibin yeni sezon öncesinde yaşadıkları değişiklikler bunlarla sınırlı değildi. 2014'ten beri takımda müdür olarak görev yapan Abiteboul'un ani kararla ekipten ayrılması da herkesi şaşırttı.

Bu karar üzerine hayal kırıklığı yaşayanlardan biri de Ocon oldu. İkili, yıllardır yakın ilişkiye sahipti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ocon, "Cyril'in ayrıldığına üzüldüm. Uzun senelerdir birlikte çalışıyorduk."

"O, takımı bugünkü noktaya getiren kişi. Geçen yıl elde ettiğimiz sonuçlar hep onun sayesindedir. Bu yüzden gelecek için ona en iyi şeyleri diliyorum." dedi.