Ocon, 2025 için görüşmelere başladı
Esteban Ocon, Formula 1'deki geleceğiyle ilgili "görüşmelerin" şimdiden yapılmaya başlandığını kabul ediyor.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Andy Hone / Motorsport Images
27 yaşındaki Ocon ve Fransız takım arkadaşı Pierre Gasly'nin Alpine ile olan kontratı bu yılın sonunda bitiyor.
Ocon, halihazırda Mercedes tarafından yönetilmeye devam ediyor ve 2025 için burada boş bir koltuk var.
Alpine'in bu yılki performansı da göz önüne alındığında, diğer takımlara bakması gayet olası.
Fransız pilot da Alpine dışındaki takımlarla görüşmelerin başladığını söylüyor.
Ocon, High Performance podcast'ine verdiği demeçte şöyle dedi: "Yıl sonunda pişmanlık duymak istemiyorum."
"Pist içinde ve dışında çok fazla çalışma olacak. Kontratımın son yılında olduğum için tabii ki görüşmeler olacak."
Bu 'görüşmelerin' çoktan başlayıp başlamadığı sorulduğunda Ocon şöyle yanıt verdi: "Evet, çoktan başladılar ama bu herkes için normal."
"Hâlâ bu görüşmelerin büyük bir hayranı değilim ama 2019'da olduğumdan daha farklı bir yerdeyim."
"Artık bir yarış galibiyim, podyuma çıkan biriyim. Benim lehime pek çok argümanımız var."
Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf: Shameem Fahath
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