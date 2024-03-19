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Formula 1 Avustralya GP

Ocon, 2025 için görüşmelere başladı

Esteban Ocon, Formula 1'deki geleceğiyle ilgili "görüşmelerin" şimdiden yapılmaya başlandığını kabul ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

27 yaşındaki Ocon ve Fransız takım arkadaşı Pierre Gasly'nin Alpine ile olan kontratı bu yılın sonunda bitiyor.

Ocon, halihazırda Mercedes tarafından yönetilmeye devam ediyor ve 2025 için burada boş bir koltuk var.

Alpine'in bu yılki performansı da göz önüne alındığında, diğer takımlara bakması gayet olası.

Fransız pilot da Alpine dışındaki takımlarla görüşmelerin başladığını söylüyor.

Ocon, High Performance podcast'ine verdiği demeçte şöyle dedi: "Yıl sonunda pişmanlık duymak istemiyorum."

"Pist içinde ve dışında çok fazla çalışma olacak. Kontratımın son yılında olduğum için tabii ki görüşmeler olacak." 

Bu 'görüşmelerin' çoktan başlayıp başlamadığı sorulduğunda Ocon şöyle yanıt verdi: "Evet, çoktan başladılar ama bu herkes için normal."

"Hâlâ bu görüşmelerin büyük bir hayranı değilim ama 2019'da olduğumdan daha farklı bir yerdeyim."

"Artık bir yarış galibiyim, podyuma çıkan biriyim. Benim lehime pek çok argümanımız var."

Esteban Ocon, Alpine

Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Shameem Fahath

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