Ocon: "2024'te sadece Formula 1'e odaklanacağım"

Esteban Ocon'un kendisinden ve halihazırda yarıştığı Alpine F1 takımından memnun olmaması için pek çok nedeni var.

Her ne kadar takım arkadaşına çok fazla puan kaybetmemiş olsa da, 2022'de 8. sıradayken bu yıl 12. olabildi.

Renault'nun fabrika takımı da McLaren ve Aston Martin'in gerisinde altıncı sıraya geriledi.

Ocon, bu durumu değiştirmek için gelecek sezona yoğun şekilde hazırlanacak ve yeni yıldan hemen sonra antrenmanlara başlayacak. Fransız pilot 2 Ocak'ta eğitim kampına gidecek.

Ocon, Speedcafe'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Normal bir hayatımın olmadığı, sadece yarışla meşgul olduğum 2022'deki gibi hareket edeceğim."

"Geçtiğimiz yıl dikkatimi dağıtan pek çok şey oldu, yarış pisti dışında pek çok farklı pazarlama faaliyetimiz vardı."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team

"Şimdi bu durum değişecek. 2024'te yine savaşçı bir tavrımız olacak ve tamamen yarışa odaklanacağız."

Ocon geçen sezon Monako'da podyuma çıktı ve Las Vegas'ta dördüncü oldu. Fakat altı kez yarış dışı kaldı ve zaman zaman performans düşüklüğü yaşadı.

Ocon, "O dönemde neler olup bittiğini anlamak bizim için önemli. Sonuçlar ve sahip olduğumuz hız açısından sezon çok dengesizdi."

"Şansımızı iyi değerlendirdiğimiz bazı iyi anlar oldu ama genel olarak istikrar eksikliği vardı."

"Çok fazla sorun yaşadık. Singapur'daki vites kutusu arızası ve Austin'de Oscar Piastri ile temas olmasaydı, yılı şampiyonada ilk onda bitirebilirdik, bu yüzden bence kaçırılmış fırsatlarla dolu bir sezon oldu. Maalesef düşük performans gösterdik."

"Bence her şeyden önce istikrarı geliştirmeliyiz. Gelecek yıl, sezona normal şekilde başlamak için tüm sorunları çözmemiz gerekiyor." dedi.