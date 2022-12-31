Ocon, 2022 F1 sezonunda en çok sıra kazanan sürücü oldu
Esteban Ocon, 2022 F1 sezonunda startlarda en çok sıra kazanan sürücü olurken, yıl boyunca sadece 1 sıra kaybetti.
Esteban Ocon, yarışın ilk turunda kazanılan pozisyon sayısı açısından 2022'de zirvede yer aldı. Alpine pilotu 22 yarışta toplam 29 sıra kazanırken sadece bir sıra kaybetti.
Sonuç olarak 28 pozisyon kazanmayla, 2022'nin zirvesinde yer aldı.
Sıralamada ikinci sırada Aston Martin sürücüsü Lance Stroll yer alıyor. Kanadalı sürücü 2022 yılında, ilk turlarda tam 39 sıra kazandı ancak 12 sıra kaybetti ve bu da toplam 27 sıra yükseldiği anlamına geliyor.
Genellikle önden başlayan isimlerin ilk turda sıra kazanmaları zordur. Dokuz kez pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, tıpkı Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi 5 sıra kaybetti. Bu üçlü arasında Verstappen ve Hamilton 14'e sıra kazanırken, Leclerc 10 sıra kazandı. Rakamlar toplandığında Leclerc beş, Hamilton ve Verstappen ise 9 sıra yükselmiş oldu.
Sezonun en çok sıra kaybeden ismi Valtteri Bottas oldu. Fin sürücü ilk turlarda toplam 43 sıra kaybetti. Yıllardır Mercedes'le yarışan Fin sürücü, Alfa Romeo'nun start sorunu yaşadığı yılda sadece 4 sıra kazandı. Bu da sonuç olarak 39 sıra kaybettiği anlamına geliyor.
Zhou Guanyu da tıpkı Bottas gibi en arkada yer aldı. Çinli sürücü 28 sıra kaybederken, sadece 8 sıra kazandı. Bu da toplam 20 sıra kaybettiği anlamına geliyor.
2022'de ilk turda kazanılan/kaybeden sıralar:
|Pilot
|Sonuç
|Kazanılan sıra
|Kaybedilen sıra
|1. E. Ocon
|28
|29
|1
|2. L. Stroll
|27
|39
|12
|3. K. Magnussen
|22
|33
|11
|4. Y. Tsunoda
|19
|35
|16
|5. A. Albon
|16
|22
|6
|6. S.Vettel
|15
|31
|16
|7. F. Alonso
|13
|20
|7
|8. L. Hamilton
|9
|14
|5
|9. M. Verstappen
|9
|14
|5
|10. M. Schumacher
|8
|26
|18
|11. G. Russell
|7
|14
|7
|12. C. Leclerc
|5
|10
|5
|13. N. Latifi
|1
|15
|14
|14. P. Gasly
|-3
|16
|19
|15. D. Ricciardo
|-4
|18
|22
|16. C. Sainz
|-5
|5
|10
|17. L. Norris
|-6
|10
|16
|18. S. Perez
|-7
|14
|21
|19. G. Yu Zhou
|-20
|8
|28
|20. V. Bottas
|-39
|4
|43
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