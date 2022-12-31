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Formula 1 Haberler

Ocon, 2022 F1 sezonunda en çok sıra kazanan sürücü oldu

Esteban Ocon, 2022 F1 sezonunda startlarda en çok sıra kazanan sürücü olurken, yıl boyunca sadece 1 sıra kaybetti.

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Ocon, 2022 F1 sezonunda en çok sıra kazanan sürücü oldu
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Esteban Ocon, yarışın ilk turunda kazanılan pozisyon sayısı açısından 2022'de zirvede yer aldı. Alpine pilotu 22 yarışta toplam 29 sıra kazanırken sadece bir sıra kaybetti.

Sonuç olarak 28 pozisyon kazanmayla, 2022'nin zirvesinde yer aldı.

Sıralamada ikinci sırada Aston Martin sürücüsü Lance Stroll yer alıyor. Kanadalı sürücü 2022 yılında, ilk turlarda tam 39 sıra kazandı ancak 12 sıra kaybetti ve bu da toplam 27 sıra yükseldiği anlamına geliyor.

Genellikle önden başlayan isimlerin ilk turda sıra kazanmaları zordur. Dokuz kez pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, tıpkı Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi 5 sıra kaybetti. Bu üçlü arasında Verstappen ve Hamilton 14'e sıra kazanırken, Leclerc 10 sıra kazandı. Rakamlar toplandığında Leclerc beş, Hamilton ve Verstappen ise 9 sıra yükselmiş oldu.

Sezonun en çok sıra kaybeden ismi Valtteri Bottas oldu. Fin sürücü ilk turlarda toplam 43 sıra kaybetti. Yıllardır Mercedes'le yarışan Fin sürücü, Alfa Romeo'nun start sorunu yaşadığı yılda sadece 4 sıra kazandı. Bu da sonuç olarak 39 sıra kaybettiği anlamına geliyor.

Zhou Guanyu da tıpkı Bottas gibi en arkada yer aldı. Çinli sürücü 28 sıra kaybederken, sadece 8 sıra kazandı. Bu da toplam 20 sıra kaybettiği anlamına geliyor. 

2022'de ilk turda kazanılan/kaybeden sıralar:

Pilot Sonuç Kazanılan sıra Kaybedilen sıra
1. E. Ocon 28 29 1
2. L. Stroll 27 39 12
3. K. Magnussen 22 33 11
4. Y. Tsunoda 19 35 16
5. A. Albon 16 22 6
6. S.Vettel 15 31 16
7. F. Alonso 13 20 7
8. L. Hamilton 9 14 5
9. M. Verstappen 9 14 5
10. M. Schumacher 8 26 18
11. G. Russell 7 14 7
12. C. Leclerc 5 10 5
13. N. Latifi 1 15 14
14. P. Gasly -3 16 19
15. D. Ricciardo -4 18 22
16. C. Sainz -5 5 10
17. L. Norris -6 10 16
18. S. Perez -7 14 21
19. G. Yu Zhou -20 8 28
20. V. Bottas -39 4 43
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