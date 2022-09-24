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Formula 1 Haberler

Ocon: "2022 araçları Singapur'da go-kart hissi yaratacak"

Esteban Ocon, 2022 Formula 1 araçlarının Singapur GP pistinin kerbleri üzerinde sürmenin go-kart hissi yaratacağına inanıyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Ocon: "2022 araçları Singapur'da go-kart hissi yaratacak"
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Yeni F1 araçlarını Montreal ve Bakü tarzı pistlerde sürmenin zor olduğu, bu sezonun başlarında görüldü.

Yunuslama problemi son birkaç yarışta azalmış olsa da, 2019'dan bu yana ilk defa takvime girecek olan Singapur'da daha belirgin olması bekleniyor.

Ocon, "Çok inişli çıkışlı olacak. Bu pistte zorlanacağımızı düşünüyorum çünkü çok fiziksel bir pist. Singapur'u çok seviyorum ama pist için favorim diyemem. Kerblerde sanki go-karttaymış gibi hissediyorsunuz. Biraz zor olacak."

"Pek keyifli geçeceğini düşünmüyorum ama mücadeleye hazırız. Ayrıca kimin hangi ayarı seçtiğini görmek ilginç olacak. Aracın hızına mı yoksa yol tutuşuna mı önem verilecek merak ediyorum." dedi.

Yılın en kötü pisti olup olmadığı sorulduğunda Ocon, "Kanada oldukça kötüydü. Ama muhtemelen Singapur en kötülerinden biri olacak. Her zaman öyleydi, bu yeni bir şey değil." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, Singapur pistinin W13'e son zamanlardaki diğer pistlerden daha uygun olacağına inanıyor ancak George Russell, pistin engebeli olmasının takım için bir sorun olabileceğini kabul etti.

Russell, "Kağıt üzerinde Singapur'un aracımıza uyması gerektiğini düşünüyorum"

"Ancak Monako ve Azerbaycan'ın sokak pistlerine baktığımızda, aracımız tümseklerde pek başarılı değil."

"Yani, nasıl olacağından pek emin değiliz. Ama zorlamaya ve aracı geliştirmeye devam etmeliyiz. Şu anda gitmemiz gereken net bir yönümüz olduğu için memnunum." dedi.

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, Singapur'un W13 için iyi olacağı konusunda hemfikir.

Elliott, "Sanırım sezon boyunca edindiğimiz bilgilere baktığımızda, Singapur'un biraz daha Budapeşte ve Zandvoort'ta gördüğümüz gibi olmasını bekliyoruz." 

"Zor ve engebeli bir pist ancak virajlar açısından aracımız için biraz daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Umarım orada da iyi bir sonuç alırız."

"Yapmamız gereken tüm ön-simülasyon çalışmalarında olduğu gibi, antrenman seanslarında aracı öğrenmemizi en üst düzeye çıkaracağız ve umarım bunu hafta sonu iyi bir sonuca dönüştüreceğiz." dedi.

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