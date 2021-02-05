Ocon, 2021'e önceki sezon kaldığı yerden devam etmek istiyor

Bu günlerde F1’e ara vermek ender görülen bir durum değil. Kevin Magnussen McLaren’la ilk sezonunun ardından, Renault’la anlaşana kadar bir yıl dışarıda kalmıştı. Daniil Kvyat da Red Bull tarafından kenara alınınca Ferrari’de tam zamanlı simülatör pilotu olarak görev almış, sonrasındaysa Toro Rosso’yla F1’de yarışlarına geri dönmüştü.

Ve Ocon da Racing Point’teki koltuğunu Lance Stroll’a kaptırdıktan sonra bir koltuk bulamamış ama geçtiğimiz sene Renault’la Formula 1 gridine geri dönmüştü.

Fakat bir pilotun ara verdikten sonra eski formunu yakalaması için gereken zaman –tek bir yıl ara verse dahi- birçok kişinin tahmin ettiğinden çok uzun sürebiliyor çünkü F1’de her şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor.

2020’nin ilk bölümünde Ocon için kesinlikle öne çıkan anlar olmuştu. Renault’la ilk yarışından puan alması, Belçika’da etkileyici bir 5.lik alması gibi... Fakat formu istikrarsızdı ve kendisinden kaynaklanmamasına rağmen 5 kez yarış dışı kalmıştı.

24 yaşındaki pilot kendi önüne bakarak, mühendislerinin desteği ve o zamanki patronu Abiteboul’un moral verici sözleriyle, Mercedes’in genç sürücü programına alınmasını ve 2019’da geleceğin yıldızı olarak değerlendirilmesini sağlayan performansını yakalayabildi. Sene sonunda da Bahreyn’de ilk podyumunu aldı.

Bu sene ise Ocon, sezona yumuşak bir giriş yapmayacak. Bir yılda edindiği tecrübe ve sezonu yüksek bir noktada tamamlamanın verdiği momentumla birlikte Fransız pilot, rahat geçen kış hazırlıkları ve takımla entegrasyon çalışmalarının sonucunda kendisini ilk testine daha hazır hissettiğini söyledi.

Formula1.com'la röportajında Ocon, “Daha hazırlıklı ve daha tamam hissediyorum. Takım neye ihtiyacım olduğunu biliyor, ben de neye ihtiyacım olduğunu ve takımdan hangi konularda yardım almam gerektiğini biliyorum. Tıpkı Force India’da olduğu gibi, ikinci senemde etrafımda aynı insanlar olduğu için daha kolay bir sezon geçirmeyi hedefliyorum.”

“Önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Sezona geçen seneyi tamamladığımız seviyede başlamak ve direkt o düzeyden gelişme göstermek istiyorum.”

“Başladığım gibi özgüvenli hissetmek istiyorum; daha hazır ve başladığım noktadan daha hızlı bir biçimde. Hazırlanmak için daha fazlasıyla zamanım var ama ben şimdiden iyi ve fit hissediyorum. Bu çok iyi bir haber çünkü bu sefer sezona doğru bir şekilde başlamak istiyorum.” dedi.

Bir podyumun ve üst üste gelen birkaç iyi sonucun bir sürücünün momentum yakalamasında ve özgüvenini korumasında ne kadar etkili olduğunu bu sözlerle daha net görebiliyoruz. Bu noktadan sonra Ocon’un hedefi ise -elbette- testlerden başlayarak, önceki sezon bıraktığı seviyeden devam edebilmek olacak.