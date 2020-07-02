Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor

Daniel Ricciardo gelecek yıl Renault'dan ayrılacak ve McLaren'a katılacak. Bu, Ocon'un gelecek yıl yeni bir takım arkadaşıyla birlikte yarışacağı anlamına geliyor.

2005 ve 2006'da Renault ile F1 şampiyonluğunu kazanan Alonso'nun adı son haftalarda Renault için anılıyor.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, 2021 için hangi ismi takım arkadaşı olarak tercih edeceği sorusuna "Alonso" yanıtını verdi. Fakat Fransız pilot, karar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını da itiraf etti.

Ocon, "Bu, benim kişisel seçimim. Takımın yaptığı şeyle hiçbir ilgisi yok."

"Fernando ile harika bir ilişkim var. Sürücüler arasında kask takası yaptığım tek pilot Fernando."

"Michael [Schumacher] ile yarıştı ve o zamanki mücadeleleri spora olan sevgimi arttırdı."

"Bize katılıp katılmayacağını bilmiyorum, ama kesinlikle geri dönebilseydi çok mutlu olurdum." dedi.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul'un düşüncelerini bilip bilmediği sorusuna ise, "Bilmiyorum, belki daha sonra konuşmalıyız." yanıtını verdi.

Ayrıca koltuk için Sebastian Vettel'in de adı geçiyor.

Ricciardo, 2014 boyunca Red Bull'da Sebastian Vettel ile yarıştı ve her iki sürücü arasında seçim yapabilseydi, Alonso'yu seçeceğini söyledi.

Ricciardo, “Alonso diyebilirim, çünkü henüz deneyimlemediğim bir şey."

"Takım arkadaşları harika kıyas noktaları ve ayrıca yeteneklerinizi geliştirmenize de yardım ediyorlar. Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu sporda henüz mükemmel olan herhangi bir sürücü olduğuna inanmıyorum. Her zaman gelişebileceğiniz yerler vardır."

"Bunun için Fernando diyebilirim. Ayrıca Seb ile sadece 12 ay geçirdim. Her şey oldukça hızlı gitti, bu yüzden aynı şeyin olmasına karşı çıkmazdım." dedi.