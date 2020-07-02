Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
16 Saat
:
19 Dakika
:
40 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor

paylaşım
yorumlar
Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Ronald Vording, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Tem 2020 15:23

Esteban Ocon, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun Renault'ya tekrar katılmasından ve 2021'de takım arkadaşı olmalarından son derece memnun olacağını söylüyor.

Daniel Ricciardo gelecek yıl Renault'dan ayrılacak ve McLaren'a katılacak. Bu, Ocon'un gelecek yıl yeni bir takım arkadaşıyla birlikte yarışacağı anlamına geliyor.

2005 ve 2006'da Renault ile F1 şampiyonluğunu kazanan Alonso'nun adı son haftalarda Renault için anılıyor.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, 2021 için hangi ismi takım arkadaşı olarak tercih edeceği sorusuna "Alonso" yanıtını verdi. Fakat Fransız pilot, karar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını da itiraf etti.

Ocon, "Bu, benim kişisel seçimim. Takımın yaptığı şeyle hiçbir ilgisi yok."

"Fernando ile harika bir ilişkim var. Sürücüler arasında kask takası yaptığım tek pilot Fernando."

"Michael [Schumacher] ile yarıştı ve o zamanki mücadeleleri spora olan sevgimi arttırdı."

"Bize katılıp katılmayacağını bilmiyorum, ama kesinlikle geri dönebilseydi çok mutlu olurdum." dedi.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul'un düşüncelerini bilip bilmediği sorusuna ise, "Bilmiyorum, belki daha sonra konuşmalıyız." yanıtını verdi.

Ayrıca koltuk için Sebastian Vettel'in de adı geçiyor.

Ricciardo, 2014 boyunca Red Bull'da Sebastian Vettel ile yarıştı ve her iki sürücü arasında seçim yapabilseydi, Alonso'yu seçeceğini söyledi.

Ricciardo, “Alonso diyebilirim, çünkü henüz deneyimlemediğim bir şey."

"Takım arkadaşları harika kıyas noktaları ve ayrıca yeteneklerinizi geliştirmenize de yardım ediyorlar. Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu sporda henüz mükemmel olan herhangi bir sürücü olduğuna inanmıyorum. Her zaman gelişebileceğiniz yerler vardır."

"Bunun için Fernando diyebilirim. Ayrıca Seb ile sadece 12 ay geçirdim. Her şey oldukça hızlı gitti, bu yüzden aynı şeyin olmasına karşı çıkmazdım." dedi.

Sonraki haber
FIA, pist limitlerini aşmamaları konusunda pilotları uyardı

Önceki haber

FIA, pist limitlerini aşmamaları konusunda pilotları uyardı

Sonraki haber

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

trending Bugün

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

Yenilenen 2020 F1 takvimi, Red Bull'un lehine olur mu?
Formula 1 / Formula 1
2s

Yenilenen 2020 F1 takvimi, Red Bull'un lehine olur mu?

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
Formula 1 / Formula 1

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin
Formula 1 / Formula 1
25dk

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Mercedes, Avusturya GP'ye dayanıklılık, Honda performans güncellemesi getirdi
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, Avusturya GP'ye dayanıklılık, Honda performans güncellemesi getirdi

Avusturya GP padokuna dair ilk izlenimler
Formula 1 / Formula 1
2s

Avusturya GP padokuna dair ilk izlenimler

Son Haberler

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Formula 1 / Formula 1
2dk

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin
Formula 1 / Formula 1
25dk

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

1s
2
Formula 1

Yenilenen 2020 F1 takvimi, Red Bull'un lehine olur mu?

2s
3
Formula 1

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

4
Formula 1

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor

1s
5
Formula 1

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin

25dk

Son Videolar

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1
10dk

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Son Haberler

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
F1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin
F1

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
F1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor
F1

Ocon, 2021'de Alonso'yu Renault'da görmek istiyor

FIA, pist limitlerini aşmamaları konusunda pilotları uyardı
F1

FIA, pist limitlerini aşmamaları konusunda pilotları uyardı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.