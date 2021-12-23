Ocon, 2021 sezonundaki performansından memnun

Alpine pilotu Esteban Ocon, 2019 yılını Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirmiş ve geçen yıl Renault ile spora dönmüştü. Bu yıl Enstone merkezli ekiple ikinci yılını geçiren Ocon, Macaristan'daki ilk zaferi de dahil olmak üzere güçlü sonuçlar aldı.

Ocon, sezonu Fernando Alonso'nun ardında tamamlasa da, genel performansı geçen yıldan daha iyiydi.

Yılın ardından konuşan Ocon, sezonu hakkında şöyle dedi: "Sezon bence başarılıydı. Geçen yıl, bir sezon aradan sonra Formula 1'in ritmini yakalamaya çalıştım ve 2021'de bu duruma daha iyi hazırlandım. Bu, sonuçlara bakıldığında belirgin şekilde görünüyordu. Özellikle Portekiz ve İspanya'daki sıralama turlarından ve sezon başındaki performansımdan çok memnunum."

"Fransa ve Avusturya'daki yarışlar arasında, sonuç anlamında düşüş yaşadık ancak takımın ve benim buna tepki veriş şeklimiz beni cesaretlendirdi. Her şeye baktık ve bir çözüm bulduk. Bütün bunlar Macaristan'dan önce Silverstone'da bile meyvesini verdi."

"Birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş bir ekip olarak çalıştık. Arka planda mühendisler ve mekanikerler, pist üstünde ise Fernando ve ben, birlikte hareket ettik. Bu dayanışma ve istikrar, takımlar şampiyonasında beşinci sırayı almamıza yardımcı oldu."

"Aracımız her hafta sonu en hızlı beşinci araç değildi ancak sahip olduğumuz ekipmanlardan en iyi şekilde faydalandık. Bu yüzden sezondan memnun olabiliriz. Bu çaba 2022'de de devam edecek ve neler başarabileceğimizi ben de çok merak ediyorum!"

Sezonun en iyi anı sorulduğunda Ocon, "Budapeşte'deki zafer. Bu harikaydı! Yarışta her şey benzersiz şekilde gelişti. Açıkçası gelecekte, düzenli olarak podyumun zirvesine çıkmak ve şampiyonluklar için savaşmak istiyoruz."

"Başka unutulmaz anlar da vardı, örneğin İspanya'daki sıralama turlarım, Fernando'nun Katar'daki podyumu, Suudi Arabistan'da kaotik yarış bunlardan bazılarıydı. Umarım gelecekte bu tarz daha çok anımız olur."

"Önümüzdeki yıl kurallar değişecek ve öndekilerle aradaki farkı kapatmayı umuyoruz. Fakat nerede olacağımız sadece ilk yarışta netleşecek. Sadece kendimize bakabiliriz. Bu yüzden kışın, yeni sezona hazırlanmak için her türlü çabayı göstereceğiz."

"Zamanı geldiğinde de neler yapabileceğimizi göstereceğiz."