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Formula 1 Macaristan GP

Ocon, 2021 Macaristan GP'sini kazandığı aracı teslim aldı

Esteban Ocon, 2021 Macaristan GP'sini kazanan Alpine F1 aracını teslim alarak, ailesinin fon toplamak için evlerini ve işlerini satmasıyla mümkün olan kariyerini kutladı.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Esteban Ocon, Alpine A521

Bu hafta sonu Budapeşte'de yapılacak yarış öncesinde Ocon, üç yıl önce Aston Martin'den Sebastian Vettel'i neredeyse tüm yarış boyunca arkasında tuttuktan sonra zafere ulaştığı A521 Alpine aracını teslim aldı.

Ocon ve ailesi ayrıca, gelecekte diğer insanların da görebilmesini amaçladıklarını söylediği aracın etrafında sergilemek için motor sporları kariyeri boyunca sahip olduğu 'bazı eski yarış tulumları ve eski kupalar' gibi hatıraları da topladı.

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Araç, Ocon'un babasının memleketi Normandiya'nın Evreux kentindeki garajında sergileniyor; Ocon ailesi bir zamanlar eski evlerini satarak Ocon'un ilk yarış kariyerini finanse etmişlerdi.

Alpine kontratında aracı elinde tutabileceği anlamına gelen bir madde bulunan Ocon, "Sonunda onu almak inanılmaz, uzun süre bekledim."

"Bu tarihi bir araba gibi, gerçekten çok çılgınca!"

"Yaşadığımız duygular tarifsizdi: Ailem ve sevdiğim tüm insanlar oradaydı ve garaja gelişini görmek çok özeldi."

"Aynı zamanda bazı eski tulumları ve kupaları da koyduk, kariyerim boyunca aldığım tüm kupaları gördüm. Çok duygusaldı ve babamla biraz gözyaşı döktük." dedi.

2020'de Renault olarak bilindiğinden beri takımla yarışan ve 2024'ün sonunda Alpine'den ayrılacak olan Ocon, A521'in 'bir motora ve vites kutusuna sahip olduğunu', bunun da onu daha da özel kıldığını açıkladı.

Race winner Esteban Ocon, Alpine A521

Yarış galibi Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bir gün, 10-15 yıl içinde tekrar çalıştırmak istersem neden olmasın? Bu oldukça özel bir araç."

Ocon'un 2025'ten itibaren Haas'la yarışmak üzere bir sözleşme imzalamak üzere olduğu anlaşılırken, Amerikan takım perşembe günü Kevin Magnussen'in 2024'ün sonunda ayrılacağını duyurdu.

Babasının garajında kariyerindeki başarılarını sergilemek için yer olup olmadığı sorulduğunda Ocon şu yanıtı verdi: "Aracı sergileneceği ve diğer insanların da görebileceği başka bir yere taşımayı planlıyoruz. Ancak hepimizin görebilmesi ve keyfini çıkarabilmesi için bir süre aile garajımızda tutmak istiyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğrafı çeken: Charles Coates / Motorsport Images

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