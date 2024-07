Ocon, 2021 Macaristan GP'sini kazandığı aracı teslim aldı

Bu hafta sonu Budapeşte'de yapılacak yarış öncesinde Ocon, üç yıl önce Aston Martin'den Sebastian Vettel'i neredeyse tüm yarış boyunca arkasında tuttuktan sonra zafere ulaştığı A521 Alpine aracını teslim aldı.

Ocon ve ailesi ayrıca, gelecekte diğer insanların da görebilmesini amaçladıklarını söylediği aracın etrafında sergilemek için motor sporları kariyeri boyunca sahip olduğu 'bazı eski yarış tulumları ve eski kupalar' gibi hatıraları da topladı.

Watch: Why Red Bull's Domination is Potentially Over - F1 2024 Hungarian Grand Prix Preview