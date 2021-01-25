Ocon, 2020'de özel bir şey yapmaya "dokunacak" kadar yaklaşmış

Fransız pilot, verdiği bir senelik aranın ardından yarışlara tekrar alışmakta ve Renault'nun aracına uyum sağlamakta biraz zorluk yaşadı.

Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile olan farkı başarılu bir şekilde kapatan Ocon, Sakhir Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak F1'deki ilk podyumunu aldı.

Ocon, sezonun sonunda gösterdiği gelişmiş performansının, araçtaki özgüveninin artmasının sonucu olduğunu, bu sayede araç ayarlarında daha farklı denemeler yapabildiğini ve pistte ekstra kazançlar elde edebildiğini söyledi.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Senenin başında garajın benim olan kısmında daha fazla denemeler yapıyorduk."

"En başta kendi sürüşümü bulmaya çalışıyordum ve pistteki her şeyi düzeltmeye çalışıyorum."

"Ve ne yazık ki Formula 1'de mühendislerle ve araç üzerinde daha yakından çalıştığınızda daha çok zaman kazanıyorsunuz, çünkü günün sonunda özgüveniniz bu şekilde gelişiyor. Sürüş de bununla beraber gelecek."

"Her şeyin sonunda senenin ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir his yakaladığımızı düşünüyorum ve araçta daha mutluydum. Bahreyn'deki ilk yarışta araç, tüm sezona kıyasla en iyi hissiyata sahipti."

"Araç burada oldukça güçlü duruyordu. Bence bir şey başarmaya oldukça yakındık ve kesinlikle doğru yönde gösterdiğimiz, doğru bir ilerlemeydi."

Ocon, Renault'da mücadele etmeye başladığı sırada, yeni bir araçla yarışmanın zorluğunu anladığını belirtti - Fransız pilot sadece Force India ve Mercedes araçları ile sürüş yapmıştı.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Genel olarak araç, Mercedes ile çıktığım testlerdeki gibi çalışmıyor, veya Force India araçları gibi. Bu araçlar aynı değil ve aynı karakteristiklere de sahip değiller."

"Virajları aynı şekilde dönmüyorsunuz, biraz daha farklı şekilde dönüyorsunuz. Yapılan yaklaşım ve aracın ayarları aynı şeyler değiller."

"Bu yüzden çoktan orada olduğunu düşündüğüm pek çok şeyi yeniden öğrendim. Bunların yeniden geleceğini ve Force India'daki gibi olacağını düşündüm, aracın benim için yapılacağını düşündüm. Ancak durum böyle değildi."

"Her araç birbirinden farklı. Ve bu da benim öğrendiğim bir şey: kendinize en uygun yönü bulmalısınız ve aracı bir turda en hızlı olacak şekilde ayarlamanız gerektiğini öğrendim. Ve bu da sene boyunca daha çok iyi anlamaya başladığınız bir şey."