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Formula 1 / Son dakika

Ocon, 2020'de kaydettiği gelişimden memnun

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Ocon, 2020'de kaydettiği gelişimden memnun
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, Editör

Renault pilotu Esteban Ocon, 2020 sezonunda iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Esteban Ocon, Racing Point'le geçirdiği iki yılın ardından 2019'u kenarda geçirdi ve 2020 sezonunda Renault ile F1'e döndü.

Burada, Mercedes, Manor ya da Racing Point'ten farklı bir ortamda çalışan genç sürücü, yılın özellikle ilk bölümünde Daniel Ricciardo'nun epey gerisinde kaldı.

Sonuç olarak Ricciardo, sezonu 119 puanla beşinci bitirirken, Ocon 62 puanlar 12. olabildi.

Yine de Ocon, son yarışlarda özellikle tek turda iyi bir performans ortaya koydu ve gelecek yıla olumlu bakıyor.

"Genel olarak çok güçlü bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Sezonu bitirme şeklimden, hızımdan, performansımdan ve takımla çalışma şeklimden oldukça memnunum."

"Sezona başladığımdan çok daha güçlü ve performans kazanmış gibi hissediyorum, araçta güven kazandım ve bu çok iyi bir şey."

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon, gelecek yıl olumlu ivmeyi devam ettirmelerini umuyor.

"Önümüzdeki yıla hazır olmaya çalışacağız ve her bir noktada daha iyisini yapmaya odaklanacağız."

"Elbette takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı kaçırmış olmamız biraz üzüntü verici. Bu yıla baktığımızda elbette doğru yapmadığımız şeyler var ama pek çok olumlu şey de var."

"Pozitif şeyleri alıp, negatif şeyleri ortadan kaldırmalıyız. Bu sayede gelecek yıl çok daha güçlü bir konumda olacağız."

Genç sürücü, gelecek yıl iki sene aradan sonra Formula 1'e dönen Fernando Alonso ile takım arkadaşı olacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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