Ocon, 2018 F1 aracı ile Paul Ricard pistinde sürüş yaptı

Alpine, 2021 sezonu öncesinde form tutmaları için pilotlarına Formula 1 aracıyla sürüş yapma fırsatı veren takımlardan bir tanesi oldu.

Test programı dün başladı ve takımın genç yeteneği Christian Lundgaard, 2018 Renault R.S.18 ile Paul Ricard'da piste çıktı.

Danimarkalı pilot, tüm gün yaptığı sürüşü başarılı şekilde tamamladı ve bugün direksiyona Alpine F1'in Fransız pilotu Esteban Ocon geçti.

Ocon, gün boyunca 2018 aracıyla sürüş yaptı ve uzun kış döneminin ardından üzerindeki pası atmış oldu.

Takım bugünkü testte de "kış renk düzeni" adı verilen siyah tema ile çalıştı.

Fernando Alonso da muhtemelen bu testte yer alacaktı. Ancak çenesini kırması ve ameliyat olmasının ardından bu fırsatı kaçırmış gibi gibi görünüyor.