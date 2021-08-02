Ocon, 2015’ten beri ilk galibiyeti için mücadele ederken “paslandığını” hissetmemiş

Ocon, ilk turda yaşanan olaylardan ve Mercedes’in yanlış bir strateji uygulamasından faydalanarak 5. turda liderliği aldı ve Alpine’e sürpriz bir galibiyet kazandırdı.

Ocon, yarışın büyük bir kısmını Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’in baskısı altında geçirdi. Vettel, yarışın önemli noktalarında DRS mesafesindeydi ama Ocon’a geçiş yapabilecek kadar yaklaşmayı başaramadı.

Bu Ocon’un F1’de ilk kez bir yarışa liderlik ettiği anlamına geliyordu ve böylece, 2015’te Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde kazandığı GP3 zaferinden sonraki ilk galibiyetini almış oldu.

Son yıllarda gridin ön taraflarında yarışma şansına sahip olmamasına rağmen Ocon, galibiyet mücadelesi verirken paslanmış gibi hissetmediğini ve bu formunu kaybettiğini dile getirdi.

Ocon, “Hayır, paslanmış gibi hissettmedim ve bunu üzülerek söylüyorum ki ön tarafta bugün yaptığımız gibi mücadele edip arkamızdaki rakipleri geride tutmak, normalde bulunduğumuz orta grupta savaşmaktan daha kolaydı.”

“Bu [orta grupta mücadele etmek], kesinlikle çok daha zor. Formula 1’de geçirdiğim tüm süre boyunca iyi antrenman yapmış oldum. Orta gruptaki mücadele, öndekinden çok daha zor.”

“Sebastian’ın bana uyguladığı baskı yüzünden zorlandım. Bana sıkıntılı anlar yaşattı ama önde olduğunuz zaman temiz hava oluyor ve bu nedenle tempoyu belirleyen siz oluyorsunuz.” dedi.

Vettel, bir yakıt kuralı ihlalinden ötürü Macaristan GP’den diskalifiye edildi ama yarışın ardından, Ocon’da daha hızlı olduğunu hissettiğini ve bu nedenle, Alpine pilotunu yakalayıp geçememenin onu hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Esteban Ocon, ART Grand Prix Photo by: GP3 Series Media Service

Bu galibiyet, Renault’nun 2016’da F1’e döndüğünden beri Alpine markasıyla kazandığı ilk galibiyeti oldu. Ayrıca Enstone merkezli takımın, 2013’te Kimi Raikkonen’in Lotus ile Avusturya Grand Prix’sindeki galibiyetinden bu yana ilk zaferini kazandığı anlamına geliyor.

Fakat Ocon, kuru zemin lastikleri için pit stop’a giren ilk pilot olduğu için Alpine’in yanlış bir karar verdiğinden korktu.

Yarışın lideri Lewis Hamilton ise geçiş lastikleriyle tek başına start aldı ve Ocon, pit yolundan çıkan 14 araca liderlik etti.

Ocon, “Lewis’in normalde yanlış kararlar almadığı düşünüldüğünde” kuru zemin lastiklerine geçmenin zor bir karar olduğunu söyledi.

Ocon, “Onun yanlış bir karar verdiğini hiçbir zaman görmedim ve ikinci sıradayken pit stop yapmak ilk başta biraz üzücüydü.”

“Fakat, bunu yaptığımız için mutluyum çünkü epey ilerdeydik ve çocuklar iyi bir pit stop yaptı.”

“Sebastian’a yavaş bir pit stop yaptılar ve muhtemelen bu, aradaki farkı açtı çünkü beni erken pit stratejisiyle muhtemelen beni geçmesi lazımdı. Bu yüzden, dediğim gibi garajdaki çocuklar harika iş çıkardı.” ifadelerini kullandı.