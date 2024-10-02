Oakes yeni F1 rolünde sabır oyununu öğreniyor

Alpine Formula 1 takım müdürü Oliver Oakes, takımda istediği değişiklikleri yapmak söz konusu olduğunda sabırlı olmayı öğrenmek zorunda olduğunu itiraf etti.

Yaz tatilinin ardından Enstone operasyonunun başına geçerek gridin ön sıralarına geri dönmeye çalışan Oakes, başarının bir gecede gelmeyeceğini kısa sürede anladı.

Her ne kadar Hitech takımını genç kategorilerde zafere taşırken çok şey öğrenmiş olsa da devasa F1 operasyonlarında yön değiştirmek tamamen farklı bir konu.

Oakes, “Bu büyük bir iş, kabul etmeden önce bunu biliyordum.”

“Bence bunun iyi ve kötü yanları var.”

“Bence kötü yanı yapılacak çok şey olması ve tatilden hemen sonra işin içine girmeniz, ama bence iyi yanı da hızla geliştirebileceğiniz şeyler olması.”

“Ayrıca, Luca de Meo ve Flavio Briatore ile birlikte çok fazla destek var ve aslında bunun beni oldukça heyecanlandıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Sadece bunun çok zaman aldığını fark ediyorum. Hiçbir şey umduğunuz kadar hızlı olmuyor.”

“Sabırlı olmanız ve güven inşa etmeniz gerekiyor çünkü bu takım birkaç yıldır çok şey yaşadı. Her zaman ileriye doğru doğru adımlar attığımızdan emin olmalıyız.” diye açıkladı.

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Oakes, Alpine'in başına geçtiğinde bunun kolay bir iş olmayacağını biliyordu. Fransız üretici, Bahreyn'de sıralamanın en sonunda yer alarak 2024'e korkunç bir başlangıç yaptı ve defalarca takım patronu değişimiyle karşı karşıya kaldı.

Oakes’un gelişi, Otmar Szafnauer'den görevi devraldıktan sonra 12 aydan daha kısa bir süredir görevde olan selefi Bruno Famin'in takım müdürü görevinden ayrılmasının ardından geldi.

Ancak bu durum kolay olmasa da Oakes, Enstone'da doğru adımları atmak için gerekli olan temel niteliklerin mevcut olduğunu hissettiğini söyledi.

“Şu anda Enstone'da insanların nereden başladığımızı, neler yaptığımızı bilecek kadar zeki olduklarını ve şu andan yıl sonuna kadar bazı performanslar getirmemiz gereken bu yolculukta olduklarını umuyorum”

“Ama aynı zamanda bunun gerçek barometresi gelecek yıla nasıl başladığımız olacak.”

“Bence şu an ile yılsonu arasında büyük ölçüde değişecek bir şey yok. Bence asıl yolculuk bundan sonraki aşamaları nasıl geçireceğimiz.” diye ekledi.

Ayrıca, son derece zorlu bir sezon olmasına rağmen başlarını dik tutan sürücüler Pierre Gasly ve Esteban Ocon'un katkılarını da övdü.

Oakes şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, benim açımdan her ikisi de birlikte çalışmak için iyi, son derece profesyoneller.”

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Photo by: Alpine

“Motive olmaları konusunda hiçbir endişem yok. Sanırım onlar da benim gibi hayal kırıklığına uğruyor. Pazar günü şu anda uğruna savaşacak hiçbir şeyiniz olmadan gezinmek istemezsiniz.”

Kısa vadeli hedef açık: 2025'te bir adım daha atarak, bir sonraki yıl yepyeni düzenlemeler geldiğinde tekrar yarışa dahil olmak.

Oakes, yapılabilecekler konusunda umutlu olsa da motor yarışlarında hiçbir şeyin garanti olmadığını biliyor.

“Her zaman kendinizden emin olmalısınız”

“Ancak F1'in karmaşık olduğunu da biliyoruz, değil mi?”

“Kesinlikle kendime güveniyorum çünkü çok çalışmamız gerekiyor ve nasıl iyi bir yarış arabası yapacağımızı unutmadık. Ancak şu anda bulunduğumuz noktada, günün sonunda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz.” dedi.