Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Oakes: "Briatore ve benimle birlikte Alpine artık net bir liderliğe sahip"

Takım patronu Oliver Oakes, Alpine’in yeni yönetim altında “net bir vizyona” sahip olduğunu söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Oliver Oakes, Team Principal, Alpine F1 Team

Yeni Alpine takım müdürü Oliver Oakes, Enstone takımının, “takım için kendisini feda edecek” ve yönetimine tamamen kendini adayacak birine ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve kendisinin bu niteliği getirdiğine inanıyor.

Alpine son birkaç sezondur süregelen yönetimsel çalkantı döngüsünü sona erdirmeye çalışırken, Britanyalı, Bruno Famin'in görevinden istifa etmesiyle takım müdürü olarak atandı. Oakes, İtalyan Flavio Briatore’nin Renault CEO’su Luca de Meo’ya danışman olarak katılmasından sonra takıma girmişti.

Autosport'a konuşan Oakes, ekibe katılmadan önce belirli hedeflerle gelip gelmediği sorulduğunda, yeni görevine başlarken hiçbir "önyargılı fikri" olmadığını söyledi.

Bu durumun, ona temiz bir başlangıç yapma fırsatı verdiğini ve Alpine'de çalışanlara en üst düzeyden net bir liderlik ve vizyon sunmayı amaçladığını ekledi.

Oakes, “Sanırım bir takım olarak güveni, birliği ve istikrarı yeniden inşa etmeniz gerektiğini hissettiğiniz bir yaklaşımla geliyorsunuz.”

“Bu yüzden, gerçekten geldiğimde elimde sadece temiz bir sayfa vardı, 'Şu anda neredeyiz? Neleri doğru yaptık? Neleri yanlış yaptık?' şeklinde bir yaklaşımım oldu. Ve biraz da dinlemek istedim.”

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Enstone gerçekten özel bir yer, bunu sürekli söylüyorum, ama orada büyük bir bilgi birikimi var, F1'de çok uzun zamandır yer alıyor, Flavio bana bunu her gün hatırlatıyor.”

“Ama bu yüzden, ne yaptığını biliyor, gerçekten sadece liderliğe ve desteğe ihtiyacı var. Ve şimdi, bunu benim omuzlarımda olduğu için söylüyorum, ama bence artık net bir vizyona ve net bir liderliğe sahip. Ben ve Flavio ile birlikte kendimizi bu işe adadık.”

“Ve bence getirmek istediğim en büyük şey de buydu, takım için kendini feda eden, onlara destek veren ve ihtiyaç duydukları yönü gösteren birinin orada olması.”

“Başlamadan önceki tek gerçek vizyonum buydu. Aslında buna ihtiyaç olduğunu hissettim, orada yarışçı olan, herkesin neler yaşadığını anlayan birine ihtiyaç vardı. Ben sadece bunu sağlamak zorundayım, değil mi?” dedi.

Takımın ilerlemesinden bahseden Oakes, Spa ve Zandvoort'ta elde edilen puanlarla moral bulduğunu ve Alpine'in yılın başındaki düşük konumundan büyük bir ilerleme kaydettiğini düşündüğünü açıkladı.

“Spa'ya ve Zandvoort'a getirdiğimiz parçalar bizim için oldukça iyi bir yükseliş oldu. Bu, özellikle de takımın sezon başında başladığı noktadan çok çok olumluydu.

“Bunun için takıma tam kredi verdiğimizi düşünüyorum. Şu andan yıl sonuna kadar birkaç tane daha getirmeyi planlıyoruz. Onları biraz daha geç getirdiğinizde dengeyi sağlamak biraz zor oluyor çünkü sezon başında geri plandaydık.

“Günün sonunda, yılın başından itibaren yaşadığımız toparlanmayı devam ettirmek istiyoruz.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Azerbaycan GP 2. antrenman seansı: İlk antrenmanda kaza yapan Leclerc lider, Perez ikinci
Sonraki haber Norris: "Zorlanıyoruz ama bu gece çok çalışacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

Formula 1
Azerbaycan GP
Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"
Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"

Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"

Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Önümüzde uzun bir yarış var, iyi sonuçlar alabileceğimiz konusunda umutluyum"
Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"

Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"

Formula 1
Azerbaycan GP
Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Resmi: Gasly, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Resmi: Gasly, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Formula 1
Azerbaycan GP
Resmi: Gasly, sıralama turlarından diskalifiye edildi!
F1 girişimi başarısızlıkla sonuçlanan takım, Renault motorlarını kurtarmak için "büyük taahhütte" bulundu

F1 girişimi başarısızlıkla sonuçlanan takım, Renault motorlarını kurtarmak için "büyük taahhütte" bulundu

Formula 1
Azerbaycan GP
F1 girişimi başarısızlıkla sonuçlanan takım, Renault motorlarını kurtarmak için "büyük taahhütte" bulundu
Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Formula 1
İtalya GP
Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Son Haberler

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"

Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye