Oakes: "Briatore ve benimle birlikte Alpine artık net bir liderliğe sahip"

Yeni Alpine takım müdürü Oliver Oakes, Enstone takımının, “takım için kendisini feda edecek” ve yönetimine tamamen kendini adayacak birine ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve kendisinin bu niteliği getirdiğine inanıyor.

Alpine son birkaç sezondur süregelen yönetimsel çalkantı döngüsünü sona erdirmeye çalışırken, Britanyalı, Bruno Famin'in görevinden istifa etmesiyle takım müdürü olarak atandı. Oakes, İtalyan Flavio Briatore’nin Renault CEO’su Luca de Meo’ya danışman olarak katılmasından sonra takıma girmişti.

Autosport'a konuşan Oakes, ekibe katılmadan önce belirli hedeflerle gelip gelmediği sorulduğunda, yeni görevine başlarken hiçbir "önyargılı fikri" olmadığını söyledi.

Bu durumun, ona temiz bir başlangıç yapma fırsatı verdiğini ve Alpine'de çalışanlara en üst düzeyden net bir liderlik ve vizyon sunmayı amaçladığını ekledi.

Oakes, “Sanırım bir takım olarak güveni, birliği ve istikrarı yeniden inşa etmeniz gerektiğini hissettiğiniz bir yaklaşımla geliyorsunuz.”

“Bu yüzden, gerçekten geldiğimde elimde sadece temiz bir sayfa vardı, 'Şu anda neredeyiz? Neleri doğru yaptık? Neleri yanlış yaptık?' şeklinde bir yaklaşımım oldu. Ve biraz da dinlemek istedim.”

Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Enstone gerçekten özel bir yer, bunu sürekli söylüyorum, ama orada büyük bir bilgi birikimi var, F1'de çok uzun zamandır yer alıyor, Flavio bana bunu her gün hatırlatıyor.”

“Ama bu yüzden, ne yaptığını biliyor, gerçekten sadece liderliğe ve desteğe ihtiyacı var. Ve şimdi, bunu benim omuzlarımda olduğu için söylüyorum, ama bence artık net bir vizyona ve net bir liderliğe sahip. Ben ve Flavio ile birlikte kendimizi bu işe adadık.”

“Ve bence getirmek istediğim en büyük şey de buydu, takım için kendini feda eden, onlara destek veren ve ihtiyaç duydukları yönü gösteren birinin orada olması.”

“Başlamadan önceki tek gerçek vizyonum buydu. Aslında buna ihtiyaç olduğunu hissettim, orada yarışçı olan, herkesin neler yaşadığını anlayan birine ihtiyaç vardı. Ben sadece bunu sağlamak zorundayım, değil mi?” dedi.

Takımın ilerlemesinden bahseden Oakes, Spa ve Zandvoort'ta elde edilen puanlarla moral bulduğunu ve Alpine'in yılın başındaki düşük konumundan büyük bir ilerleme kaydettiğini düşündüğünü açıkladı.

“Spa'ya ve Zandvoort'a getirdiğimiz parçalar bizim için oldukça iyi bir yükseliş oldu. Bu, özellikle de takımın sezon başında başladığı noktadan çok çok olumluydu.

“Bunun için takıma tam kredi verdiğimizi düşünüyorum. Şu andan yıl sonuna kadar birkaç tane daha getirmeyi planlıyoruz. Onları biraz daha geç getirdiğinizde dengeyi sağlamak biraz zor oluyor çünkü sezon başında geri plandaydık.

“Günün sonunda, yılın başından itibaren yaşadığımız toparlanmayı devam ettirmek istiyoruz.”