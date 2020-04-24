Ö3 duyurdu: Sezon Avusturya'da başlayacak

2020 Formula 1 sezonunu Spielberg yarışlarıyla başlatma hayali gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor.

Avusturyalı Ö3 radyosu Cuma günü saat 10'da verdiği haberde, Avusturya'nın yarış için gerekli tüm gereksinimlerin karşılayabileceğini ve bu nedenle 2020 Avusturya Grand Prix'sinin zamanında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yayına bağlanan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Avusturya'da iki yarış için anlaşmanın prensip olarak imzalandığını belirtti.

Marko, sadece ikinci bir koronavirüs dalgası çıkması halinde planlarının değişeceğini doğruladı.

Marko, Spielberg'deki Red Bull Ring yarışlarının 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde olacağını de ekledi.

Ancak her iki yarış da boş tribünler önünde gerçekleşecek.

Buna ek olarak Spielberg'e giden takım çalışanlarının sayısı mümkün olduğunca sınırlandırılacak.

Takımlar sadece gerekli sayıda personelini piste götürebilecek.

Hafta sonu boyunca çok ciddi ve sıkı tedbirler olacak.

Takım çalışanlarının koronavirüsle ilgili test sertifikaları alarak ülkeye giriş yapması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin kişilik bir çalışanın hafta sonu boyunca F1 padokunda yer alması bekleniyor.

Seyircilere ek olarak bağımsız basın mensupları da yarışa alınmayacak. Sadece FOM çalışanlarının hafta sonu padokta yer alması planlanıyor.

Spielberg'deki çifte yarışın ardından Formula 1 takviminin nasıl devam edeceği belli değil.

Helmut Marko, "Avrupalı diğer organizatörlerle görüşmeler sürüyor." dedi.

F1'in Avusturya'dan sonra Silverstone'a gitmesi ve 19 ile 26 Temmuz tarihleri arasında burada da iki yarış yapılması beleniyor.