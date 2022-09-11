Nyck de Vries, hatalı sürüş nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı!
İtalya GP hakemleri, yarışın tamamlanmasının ardından Williams ile ilk yarışında 9. olmayı başaran Nyck de Vries'i görüşmeye çağırdılar.
De Vries, Aston Martin ile Cuma günkü ilk antrenman seansına katılmasının ardından sürpriz bir şekilde Cumartesi günü Williams tarafından göreve çağrılmıştı. Cumartesi sabahı Alex Albon'un apandisit nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından de Vries, Williams ile hafta sonunun devamında mücadele etti.
Hollandalı sürücü böylece 2019'daki Formula 2 ve son Formula E şampiyonluğunun ardından Formula 1'deki ilk yarışına çıktı.
Oldukça güçlü bir sıralama geçiren ve cezaların ardından 8. sıradan İtalya GP'ye başlayan de Vries, tüm yarış boyunca puan mücadelesinin içerisinde yer aldı ve 9. olarak 2 puan kazandı.
Ancak yarışın ardından hakemler, yerel saat ile 16:15'te yaşananlar ve De Vries'in hatalı bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle Williams pilotunu görüşmeye çağırdılar.
Günün o saatinde güvenlik aracı pistteydi ve McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun aracı pist dışına çıkarılmaya çalışılıyordu. Güvenlik aracı esnasında yaşananlar nedeniyle De Vries'in görüşmeye çağrıldığı düşünülüyor.
De Vries, konvoy içerisinde lastiklerini ideal sıcaklıkta tutmaya çalışırken bir anda önünde yavaşlayan pilotlar nedeniyle sağa doğru kaçmak zorunda kalmıştı ancak o esnada önüne Ricciardo'nun aracını çekmeye çalışan çekici çıktı. İncelemenin bu yüzden olduğu tahmin ediliyor.
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