Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi

Nürburgring son yılların en soğuk yarışlarından birisi oldu. Hava sıcaklığı 8 dereceyi pek aşmazken, pist sıcaklığı da ancak 17 dereceye kadar yükselebildi.

Bu yüzden pilotlar, özellikle yarışın başında ve güvenlik aracı periyodunda lastikleri gerekli sıcaklığa getirmekte zorlandılar.

Lewis Hamilton, güvenlik aracı arkasında birkaç defa lastik sıcaklıklarının düştüğünü ve güvenlik aracının çıkması gerektiğini söyledi. Benzer talep Max Verstappen'den de geldi.

Bu sene Mercedes aracında yer alan DAS, pilotların lastikleri kolayca ısıtmasında yardımcı oluyor.

Wolff, Hamilton'ın ön tarafta lastikleri ısıtma konusunda çok fazla sorun yaşamadığını ve DAS'ın pek oyun değiştirecek etki yaratmadığını söyledi.

Wolff, "Red Bull'ların, özellikle de Max'in ilk sektörde çok iyi olduğunu gördünüz."

"Onların lastiklerini ısıtması ya da her neyse, bizden daha iyiydi ancak tam turu düşündüğümüzde biz farkı kapatıyorduk."

"DAS biraz yardımcı oldu ancak oyunu değiştirecek kadar etkili olmadı. Herkesin düşündüğü kadar öne çıkan bir silah değildi."

"Ancak ön lastiklerde biraz daha fazla sıcaklık olması açısından iyi bir araç." dedi.

Hamilton, Nürburgring'de 91. yarış zaferini almasının ardından pit stoplardan sonra Verstappen'le farkı korumakta zorlandığını söyledi.

Hamilton, "Yarış, özellikle de yeniden startlar soğuk koşullar nedeniyle inanılmaz zordu."

"Lastikler, özellikle pit stoptan çıktıktan sonra çalışmıyordu. Max ile iyi bir farka sahiptim ancak neredeyse beni yakalıyordu. Ben yeni lastiklerle çok zorlanıyordum ve o, beni yakalıyordu."

"Ardından güvenlik aracı girdi. Neden çok yavaş gitti bilmiyorum, belki diğerlerinin yakalaması içindir ancak ne olursa olsun yavaştı." dedi.