Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi

paylaşım
yorumlar
Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, oldukça soğuk geçen Nürburgring hafta sonunda bu sene araca ekledikleri Çift Eksenli Direksiyon Sistemi'nin (DAS) lastikleri ısıtmada büyük bir paya sahip olmadığını söyledi.

Nürburgring son yılların en soğuk yarışlarından birisi oldu. Hava sıcaklığı 8 dereceyi pek aşmazken, pist sıcaklığı da ancak 17 dereceye kadar yükselebildi.

Bu yüzden pilotlar, özellikle yarışın başında ve güvenlik aracı periyodunda lastikleri gerekli sıcaklığa getirmekte zorlandılar.

Lewis Hamilton, güvenlik aracı arkasında birkaç defa lastik sıcaklıklarının düştüğünü ve güvenlik aracının çıkması gerektiğini söyledi. Benzer talep Max Verstappen'den de geldi.

Bu sene Mercedes aracında yer alan DAS, pilotların lastikleri kolayca ısıtmasında yardımcı oluyor.

İlgili içerik:

Wolff, Hamilton'ın ön tarafta lastikleri ısıtma konusunda çok fazla sorun yaşamadığını ve DAS'ın pek oyun değiştirecek etki yaratmadığını söyledi.

Wolff, "Red Bull'ların, özellikle de Max'in ilk sektörde çok iyi olduğunu gördünüz."

"Onların lastiklerini ısıtması ya da her neyse, bizden daha iyiydi ancak tam turu düşündüğümüzde biz farkı kapatıyorduk."

"DAS biraz yardımcı oldu ancak oyunu değiştirecek kadar etkili olmadı. Herkesin düşündüğü kadar öne çıkan bir silah değildi."

"Ancak ön lastiklerde biraz daha fazla sıcaklık olması açısından iyi bir araç." dedi.

Hamilton, Nürburgring'de 91. yarış zaferini almasının ardından pit stoplardan sonra Verstappen'le farkı korumakta zorlandığını söyledi.

Hamilton, "Yarış, özellikle de yeniden startlar soğuk koşullar nedeniyle inanılmaz zordu."

"Lastikler, özellikle pit stoptan çıktıktan sonra çalışmıyordu. Max ile iyi bir farka sahiptim ancak neredeyse beni yakalıyordu. Ben yeni lastiklerle çok zorlanıyordum ve o, beni yakalıyordu."

"Ardından güvenlik aracı girdi. Neden çok yavaş gitti bilmiyorum, belki diğerlerinin yakalaması içindir ancak ne olursa olsun yavaştı." dedi.

 

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

Önceki haber

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
GENEL GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”

Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi

Hamilton: "Eski F1 pilotları, başarıları çok fazla kafaya takıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski F1 pilotları, başarıları çok fazla kafaya takıyor"

Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil

Son Haberler

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

Çok Okunanlar

1
GENEL

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

2
Formula 1

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

1s
3
Formula 1

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”

4
Formula 1

Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"

5
Formula 1

Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”

Son Haberler

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi
F1

Nurburgring'de DAS, Mercedes için oyunu değiştirici değildi

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
F1

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu
F1

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
F1

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"
F1

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

Son Videolar

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor

Grand Prix Greats – Hamilton, Schumacher'in 91 yarış zaferi rekorunu egale etti 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Hamilton, Schumacher'in 91 yarış zaferi rekorunu egale etti

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı 05:30
Formula 1

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları 01:00
Formula 1

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.