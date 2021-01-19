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Formula 1 / Son dakika

Nurburgring: "İhtiyaç olması halinde F1'e ev sahipliği yapmaya hazırız"

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Nurburgring: "İhtiyaç olması halinde F1'e ev sahipliği yapmaya hazırız"
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, Editör

Nurburgring pistinin yöneticileri, Formula 1'den talep gelmesi halinde tıpkı 2020'de olduğu gibi yeni sezonda da F1'e ev sahipliği yapmaya açıklar.

Dünyadaki COVID-19 durumu nedeniyle 2021 takviminde daha fazla değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son günlerde Monako, Azerbaycan ve Kanada yarışlarının iptal edileceğine dair pek çok haber yapıldı ancak Formula 1 şimdilik bunları yalanladı.

Ayrıca Monako GP organizatörleri de yarışın iptal edilmeyeceğini ve planlandığı gibi gerçekleştiğini belirtti.

Ancak her şey COVID-19'un durumuna bağlı olacak ve eğer aşılar sonuç vermezse, yeni sınırlamalar gelebilir. Bu da yarışın iptali anlamına geliyor.

Bu durumda geçen yıl takvime sonradan dahil olan Nurburgring, İstanbul Park ve Mugello gibi pistlere şans doğabilir.

Nurburgring pistinin sözcüsü F1-Insider.com'a yaptığı açıklamada, ihtiyaç halinde Formula 1'e ev sahipliği yapmaya açık olduklarını söyledi.

Sözcü, "Gerekirse Formula 1 patronlarıyla bu konuyu görüşmeye hazırız."

"Geçen yılki müzakereler son derece keyifli geçti ve yarışı mümkün olan en kısa sürede düzenleyebileceğimizi kanıtlayabildik."

"Bu yıl şu ana kadar Formula 1'den herhangi bir çağrı gelmedi. Şimdilik daha fazlasını söyleyemeyiz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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