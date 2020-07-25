Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"

Nürburgring gelecek yıl 2013'ten sonra ilk kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak ve yarışın seyircili yapılacağı yönünde iddialar vardı.

Ancak Nürburgring'in patronu Mirko Markfort, 11 Ekim'de yapılması planlanan Eifel Grand Prix'sinin boş tribünler önünde yapılacağını doğruladı.

Markfort, “Yarışın seyircilerle yapılacağına dair söz vermedik, ama buna karşı da çıkmadık. Şu anda, yaptığımız anlaşmaya göre yarışın seyirci olmadan gerçekleşmesi planlanıyor. Tabii ki hepimiz tribünlerin boş olmamasını istiyoruz. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken."

"Uzun süredir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıyoruz ancak 2016'dan beri katıldığımız tüm toplantılarda prensibimiz şuydu: sözleşme finansal olarak uygun olmalı. Pistimiz özel bir pist ve zarar ederek çalışmayı göze alamayız. Ancak yaptığımız son görüşmeler sırasında yapıcı bir yaklaşım bulundu ve ilkelerimizden sapmak zorunda kalmadık."

"Formula 1 ile olan işbirliği bizim için hayati öneme sahip değil çünkü önceki beş yıl içinde ekonomik anlamda her şey yolundaydı. Sorunlar sadece son aylarda başladı ve bu sadece pandeminin neden olduğu krizle ilişkili. Ama elbette yarışı Nürburgring'e getirmek tüm dünyanın dikkatini üzerimize çekecek, ki bu harika."