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Formula 1 / Son dakika

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"

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Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 11:50

Nürburgring Pisti, Formula 1 ile yaptıkları anlaşmanın, yarışın seyircisiz şekilde yapılması yönünde olduğunu belirtti.

Nürburgring gelecek yıl 2013'ten sonra ilk kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak ve yarışın seyircili yapılacağı yönünde iddialar vardı.

Ancak Nürburgring'in patronu Mirko Markfort, 11 Ekim'de yapılması planlanan Eifel Grand Prix'sinin boş tribünler önünde yapılacağını doğruladı.

Markfort, “Yarışın seyircilerle yapılacağına dair söz vermedik, ama buna karşı da çıkmadık. Şu anda, yaptığımız anlaşmaya göre yarışın seyirci olmadan gerçekleşmesi planlanıyor. Tabii ki hepimiz tribünlerin boş olmamasını istiyoruz. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken."

"Uzun süredir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıyoruz ancak 2016'dan beri katıldığımız tüm toplantılarda prensibimiz şuydu: sözleşme finansal olarak uygun olmalı. Pistimiz özel bir pist ve zarar ederek çalışmayı göze alamayız. Ancak yaptığımız son görüşmeler sırasında yapıcı bir yaklaşım bulundu ve ilkelerimizden sapmak zorunda kalmadık."

"Formula 1 ile olan işbirliği bizim için hayati öneme sahip değil çünkü önceki beş yıl içinde ekonomik anlamda her şey yolundaydı. Sorunlar sadece son aylarda başladı ve bu sadece pandeminin neden olduğu krizle ilişkili. Ama elbette yarışı Nürburgring'e getirmek tüm dünyanın dikkatini üzerimize çekecek, ki bu harika."

 

"Bu yıl, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacağımızı bile bilmeden, güvenlikle ilgili her şeyi geliştirdik ve daha ileri teknolojilere geçiş yaptık. Örneğin yarış yönetimi en son görüntü sistemlerine sahip olacak. Henüz kimse böyle kameralara sahip değil, bu yüzden iyi hazırlandık."

"Hava faktörü yarışı daha da ilginç hale getirebilir, ancak Nurburgring'de havanın iyi olacağına güvenemezsiniz. Temmuz ayında yarış düzenledik ve o zaman bile çok soğuktu. Bu konuda çok endişelenmiyoruz, çünkü küresel ısınma nedeniyle iyi havanın sonbaharın sonlarına kadar devam edebileceğini de fark ettik." dedi.

Ayrıca Nürburgring yarışı, Sebastian Vettel'in Ferrari ile son Almanya yarışı olacak. Belki de Alman pilotun kariyerinin son Almanya yarışı olabilir.

“Duygusal anlamda bu çılgın sezonun en önemli olaylarından biri olacak. Sebastian, 2013'te Nurburgring'de Almanya Grand Prix'sini kazandı ve pistimizde Formula 1 yarışını kazanan son kişi oldu."

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