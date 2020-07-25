Nürburgring, F1 takviminde kalıcı olmak istiyor

Almanya’nın iki önemli pisti olan Hockenheim ve Nürburgring, geçmişte dönüşümlü olarak takvimde yer alıyordu.

Fakat 2015 sezonunda Nürburgring pisti yönetimi maddi sorunlardan dolayı yarışlara ev sahipliği yapmayı bıraktı. Bu yüzden de son kez 2013 yılında yarışlara ev sahipliği yaptı.

Koronavirüs dönemi nedeniyle çok sayıda yarış takvimden düştü ve Nürburgring bir anda kendisini Formula 1 takviminde buldu.

Böylelikle pist uzun bir aradan sonra tekrar yarışlara ev sahipliği yapacak ve uzun yıllar takvimde kalmak istiyorlar.

Nürburgring'in patronu Mirko Markrof, "Formula 1 ile her zaman temas halinde olduk. Son birkaç hafta içinde müzakereler daha yoğun hale geldi ve neyse ki, her iki taraf için de oldukça tatmin edici bir sözleşme imzalayabildik."

"Bizim için en iyi seçenek, yarışların dönüşümlü olarak iki yarış pistinde yapıldığı önceki uygulamaya geri dönmek olacak."

"Sanırım hem bize hem de Hockenheim'a yardımcı olacak."

"Şu anda tamamen bu sezona odaklandık devamın nasıl olacağını göreceğiz. Almanya'nın Formula 1 takviminden tamamen kaybolmaması iyi bir şey. Ama şampiyona başlamadan önce durum tam olarak böyle olduğunu unutmamak gerekiyor." dedi.