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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Nürburgring, Eifel GP için 20 bin bilet satışa çıkaracak

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Nürburgring, Eifel GP için 20 bin bilet satışa çıkaracak
Ekleyen:
, Motorsport-Total Editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Nürburgring’de düzenlenecek olan Eifel Grand Prix’si, organizatörlerin seyircili yarış yapma izni almasının ardından 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilecek.

Yerel yetkililer, temassız bilet kesme ve sosyal mesafe de dahil olmak üzere, alınan güvenlik önlemlerinin, yarışın büyük bir kalabalıkla koşulmasına izin vereceği için memnunlar.

Ancak 9-11 Ekim’deki yarış için bilet satışları gruplar halinde olacak ve satışın çeşitli aşamalarında farklı tribünler için satış olacak.

Satışların ilk aşamasında 3. virajdaki 4a ve 5b tribünlerinin biletleri satılacak.

Önümüzdeki birkaç haftada koronavirüs enfeksiyon seviyeleri yükselmedikçe, yarış tarihine yakın zamanda diğer biletler de satışa çıkarılacak.

Nürburgring genel müdürü Mirco Markfort, “İlk aşamada farklı fiyat kategorilerinde biletler sunmak bizim için önemli.”

“Elbette korona zamanlarında, çokça personelle ve planlama çabalarıyla her şey bir maliyet meselesi.”

“Ancak bu ayrıca, taraftarlara biletleri karşılama ve yarışı güvenli şekilde tecrübe etme fırsatı verme meselesi.” ifadelerini kullandı.

F1 yarışı için pistte birtakım önlemler alınacak. Kullanılacak olan tribünler ayrı ayrı yerlere alınacak ve oturma alanları belirlenecek.

Her oturma alanında dört koltuk bulunacak ve her biri arasında belli bir mesafe olacak.

Her zaman maske takmak zorunlu olacak ve her tribün için farklı park alanı olacak.

Yarış için üç günlük bilet fiyatları 199 Euro’dan başlayacak.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Editör Norman Fischer

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