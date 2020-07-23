Nürburgring, 2020 takvimine dönmek için F1'le görüşüyor!

Nürburgring, bitmek bilmeyen finansal sıkıntıları ve el değişiminin ardından 2013'ten beri F1 takviminde yer almıyor. Normal şartlar altında F1 takvime girmek için yeterli finansmanları da bulunmuyor.

Ancak RaceFans, Nürburgring'in 2020 Formula 1 takvimine girmeleri konusunda F1 yönetimiyle görüşme halinde olduğunu öğrendi.

Yedi yıldır F1'e ev sahipliği yapmayan pistin sözcüsü, F1 takvimine dahil olmak için Liberty Media ile görüşme halinde olduklarını RaceFans'e doğruladı.

Ayrıca Motorsport.com'un daha önce belirttiği üzere Imola ve Portimão'nun da 2020 takvimine dahil olması bekleniyor.

Böylelikle F1, Rusya'dan sonra, Portimao, Nürburgring ve Imola'dan oluşan üçlü bir yarışa daha sahip olacak.

Bu üç yarışla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Nürburgring'in gelişinin F1'le görüşme halinde olan Hockenheim için ne anlama geldiği henüz bilinmiyor. Ancak iddialara göre Hockenheim/F1 arasındaki görüşmeler, finansal konulardan ötürü pek de olumlu gitmiyor.