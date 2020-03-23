Nostalji: 2007 Formula 1 sezonunda neler yaşandı?

Belki de Formula 1 çağının en heyecanlı senelerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Michael Schumacher'in yeni emekli olduğu, son şampiyon Fernando Alonso'nun McLaren'e transfer olduğu bir dönemin yanında Ferrari, son dönemlerin en iyi ismi olan Kimi Raikkonen ile anlaşarak Fernando Alonso'nun gidişatını durdurmaya çalışacaktı. Alonso ise yeni takım ve takımın yeni çaylak ismi ile uğraşacaktı. Karşısındaki isim ise 2006 GP2 şampiyonu olarak takıma getirilen Lewis Hamilton'dı.

Bu sene sırasında yarışlarda hala 10'lu puan sistemi kullanılmaktaydı. BMW sporda bir üretici olarak bulunuyordu, Bridgestone spordaki tek lastik markası olarak yola devam etmekteydi, Jean Todt hala Ferrari'nin başındaydı, McLaren gümüş renkli bir araçla yarışıyordu ve İstanbul Park'taki 3. yarış yapılacaktı.

Sene boyunca toplam 6 isim Formula 1'deki ilk yarışlarına çıktılar: İngiliz pilot Lewis Hamilton, McLaren ile kontrat imzalayarak tam sezon boyunca yarışırken Heikki Kovalainen ise Renault ile sözleşme imzalayarak tam zamanlı yarıştı. Adrian Sutil ise Spyker takımı ile tam zamanlı yarışma şansı elde etmişti.

Markus Winkelhock 2007'de Spyker ile, sponsor sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Christian Albers'in yerine Nürbürgring'de yapılan Avrupa Grand Prix'inde Spyker koltuğunda oturmuştu. Bir diğer Alman pilot Sebastian Vettel ise, Kanada Grand Prix'inde büyük bir kaza geçiren Robert Kubica'nın yerine bir sonraki yarış olan Amerika GP'de ilk yarışına çıkmış olsa da yarışta gösterdiği performans ile sezonun kalanında Toro Rosso'da yarışan Scott Speed'in yerine yarışmıştı. Kazuki Nakajima ise F1'deki ilk yarışına Williams ile Alexander Wurz'ün yerine Brezilya GP'de çıkmıştı.

Sezonda toplam 6 tane üretici bulunuyordu: Mercedes, Ferrari, BMW, Honda, Toyota ve Renault.

Toyota, Renault, Honda ve Ferrari birden çok takıma motor sağlarken Mercedes ve BMW sadece tek takım için motor üretmekteydi. V8 çağının ikinci senesi yapılırken motorların gelişimi 2006 Japonya GP itibariyle durdurulmuştu. Bu motorlar ile 2008 sezonunda da yarışıldı.

Sezonda yarış galibiyeti alan dört isim vardı: Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso.

Sezonun önemli noktaları:

1. Avustralya GP:

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'de, geçen senelere göre olan büyük değişiklikler ile beraber gözler pek çok ismin üzerindeydi. Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso gibi isimler yeni takımlarında ne yapacaklar? Alonso McLaren'i şampiyon yapabilecek mi? Çaylak Hamilton nasıl bir performans sergileyecek? Renault, Alonso'nun gidişi ile beraber son senelerdeki başarısını devam ettirebilecek mi?

Sıralamalarda dördüncü sıralı yakalayan Hamilton, ilk hafta sonunda dikkat çekici bir başlangıç yapsa da pole pozisyonunun sahibi, Ferrari'nin yeni pilotu Kimi Raikkonen'in olmuştu. Arkasında ise son şampiyon Fernando Alonso olacaktı. Üçüncü sırada ise BMW Sauber'ile Nick Heidfeld bulunmaktaydı. Bununla beraber sıralamaların sürpriz isimleri ise Super Aguri olmuştu. Takuma Sato ve Anthony Davidson yarışa 10. ve 11.sıradan başlayacaklardı.

Yarışta ise ilk iki sıra değişmedi ve Kimi Raikkonen, Ferrari ile çıktığı ilk yarışı kazandı. Fernando Alonso, McLaren ile ikinci sırada yarışı tamamlarken takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 3.sırada finiş gördü. Raikkonen'in takım arkadaşı Massa ise sıralamada yaşadığı vites kutusu problemi ile son sıradan başlarken yarışı 6.sırada tamamlamıştı.

Yarışın en korkutucu anlarından biri ise David Coulthard ve Alexander Wurz'ün yaşadığı kazaydı. Coulthard, 3. virajda Wurz'e atak yaptığı sırada ikili temas yaşadı ve Coulthard'ın aracı, Wurz'ün aracının üzerine çıktı. Kaza sırasında Wurz'ün kafasına birkaç santim kadar yaklaşan Coulthard'ın aracı, kazanın etkisi ile beraber çakıl havuzuna saplandı. Her iki araç birden yarış dışı kalmış olsa da iki sürücünün de durumu iyiydi.

Podyum: Yarış galibi Kimi Raikkonen, Ferrari, ikinci Fernando Alonso, McLaren, üçüncü Lewis Hamilton, McLaren Fotoğraf: Sutton Images

2. Kanada GP

Sezonun altıncı yarışı olan Kanada Grand Prix'i büyük bir yarışa sahne oldu. Yarış, Montreal'de bulunan Circuit Gilles Villeneuve'de yapıldı.

Şu ana kadar sezon biraz daha oturmaya başlamıştı. BMW Sauber geçen seneki durumuna göre çok iyi bir performans gösteriyordu. 2006 sezonu boyunca topladıkları puanları 2007 sezonunun ilk 5 yarışında toplamışlardı ve gridin en iyi üç takımından biri olma hedeflerini tutturmuş gibi duruyorlardı.

McLaren cephesinde ise son şampiyon Alonso ve çaylak Hamilton arasındaki ipler hafif bir şekilde gerilmeye başlanmıştı. Her iki pilot birden takım arkadaşı olarak birbirilerine küçük bir rekabet gösteriyorlardı. Bununla beraber hızlı bir aracın olması da şampiyonluk rekabetinin ortaya çıkacağı anlamına geliyordu.

Sıralama seansında pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın olurken arkasında takım arkadaşı Fernando Alonso bulunuyordu. Üçüncü sırada ise BMW Sauber'i ile Nick Heidfeld. Hamilton, F1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu almıştı. Son şampiyon Alonso'nun önünde bu pole'ü alarak ona gözdağı veren genç İngiliz pilot, İspanyol pilotun 0.406 saniye önünde olarak bu pole pozisyonunu kazanmıştı ve gelecekte yapacaklarının haberini şimdiden vermeye başlamıştı.

Yarışta kötü start alan Kimi Raikkonen, ilk virajın sonunda Massa ve Rosberg'e geçilerek 6.sıraya oturmuştu. Nick Heidfeld ise start ile beraber kirli taraftan kalkan Alonso'yu geride bırakmıştı. Böylece Massa ise Alonso'nun arkasında ilerliyordu ve Alonso'nun hata yapması ile beraber Brezilyalı pilot üçüncülüğe yükselmişti.

Adrian Sutil'in kontrolü kaybedip kaza yapması ile beraber çıkan güvenlik aracı sırasında pitlerde olan Giancarlo Fisichella ve Felipe Massa, pitlerde yanan kırmızı ışığı görmeyip pitten yarış pistine geri döndükleri için diskalifiye edildiler.

Birkaç tur sonra ise Robert Kubica'nın ölümcül derecedeki kazası sebebiyle yarışa ikinci defa güvenlik aracı girmişti. Kubica bu kaza sonrasında hastaneye kaldırılmıştı ve bir sonraki yarış olan Amerika Grand Prix'inde yarışamamıştı.

Daha sonra yaşanılan Albers ve Liuzzi kazaları ile güvenlik aracı 4 kez piste çıkmış oldu ve Bernd Maylander'in son ziyaretinde sırasında pitlerden çıkan Trulli'de kaza yapmıştı.

Güvenlik aracı sonrasında kalan 12 araç ile beraber yarış devam etti ve kalan turlardaki en önemli an ise Super Aguri pilotu Takuma Sato'nun pist üstünde Ralf Schumacher ve son şampiyon Fernando Alonso'yu geride bırakmış olmasıydı. Yarışı Lewis Hamilton birinci, Nick Heidfeld ikinci ve Alexander Wurz üçüncü tamamladı. Hamilton bununla beraber en hızlı turu da yakalamıştı.

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, ikinci Nick Heidfeld, BMW Sauber F1, üçüncü Alex Wurz, Williams Fotoğraf: Sutton Images

3. Amerika GP

Indianapolis'te yapılan son yarış olma özelliği taşıyan Amerika GP'sinde pek çok farklı kare gördük.

Sebastian Vettel'in Robert Kubica yerine çıktığı bu yarış, Alman pilotun çıktığı ilk yarış olma özelliğini taşırken McLaren pilotlarının yarıştaki rekabeti de büyük bir savaşa sahne olmuştu.

Sıralamalarda pole pozisyonunu Lewis Hamilton alırken arkasında takım arkadaşı Fernando Alonso vardı. Üçüncü sıradan start alacak isim ise Ferrari pilotu Felipe Massa'ydı. Yarışın çaylak ismi Sebastian Vettel ise ilk sıralama turları başlangıcında aracını 7.sıraya yerleştirmeyi başarmıştı ve herkesin dikkatini üzerine çekmişti.

Yarışta ise daha ilk turda orta sıradaki araçların kaza yaptığını gördük. İlerleyen turlarda ise Alonso ve Hamilton'ın pit savaşları ile beraber ilk virajdaki kapışmaları, Amerika Grand Prix'ini sezonun en iyi yarışlarından biri olarak karşımıza çıkartıyor. Bununla beraber Ferrari'lerin son turlardaki podyum rekabeti de görülmeye değer bir andı.

Yarışın sonunda Lewis Hamilton şampiyona liderliğini korurken en yakın rakibi olan Alonso ile aralarında bir tam yarış galibiyeti kadar fark bulunmaktaydı.

Lewis Hamilton, McLaren Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

4. Avrupa GP

Tarihin belki de en garip yarışlarından birini 2007 sezonunda izleme fırsatı yakaladık. Her ne kadar Avrupa GP olarak adlandırılsa da yarış, Almanya'da bulunan efsanevi Nürbürgring pistinde yapılacaktı.Britanya ve Fransa'da yakaladığı galibiyetler ile beraber yarışın favorisi, Ferrari pilotu Kimi Raikkonen olarak gösteriliyordu.

Sıralamaların son seansında atılan ilk turlar sırasında Lewis Hamilton, lastik patlaması sebebiyle "Schumacher S" olarak adlandırılan virajlarda kaza yaptı. İngiliz pilotun yaptığı kazanın etkisi büyük olduğundan dolayı tetkikler için hastaneye kaldırıldı ancak pazar günkü yarışa çıkabildi. Sıralamalarda ise pole pozisyonu Kimi Raikkonen'in olurken arkasında McLaren pilotu Fernando Alonso vardı. Üçüncü sıra ise Ferrari'den Felipe Massa'nın olmuştu.

Yarışın hemen öncesinde gelen kara bulutlar sebebiyle takımlar acil ayar değişiklikleri yapmıştı. Alınan acil kararlardan bir tanesi ise formasyon turunda geldi. Gridin yeni takımı Spyker, Albers yerine yarışan yeni sürücüsü Markus Winkelhock'u pitlere alma kararı almıştı. Takım Alman pilota yağmur lastiği takacaktı. Çok riskli bir stratejiydi ancak büyük bir kazanca sebep olabilirdi.

Yarışın başlangıcında 10.sıradan kalkan Lewis Hamilton, iyi bir start ile beraber 6.sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Bu sırada da yağmur kendini kamera merceklerinde göstermeye başlamıştı. İlerleyen virajlarda birbirlerine temas eden BMW Sauber sürücüleri, Lewis Hamilton'ın lastiğinin patlamasına da sebep olmuşlardı.

Yağmur etkisini daha ilk turun sonunda göstermeye başlamıştı ve takımlar pilotları pite çağırmışlardı. Bu sırada yarış liderliği ise, formasyon turundaki riskli stratejiyi değerlendiren Markus Winkelhock'a gitmişti. Gridin en yavaş takımlarından biri olan ve ilk yılını geçiren Spyker, yarışın liderliğini almıştı.

Yağmurun etkisinin artması ile beraber sürüş koşulları çok zorlaşmıştı. İlk virajın sonundaki çakıl havuzuna birden fazla aracın sıkışması ile beraber güvenlik aracı yerleştirildi. Koşulların daha kötüleşmesi ile beraber yarış durduruldu.

Koşulların iyileşmesi ile beraber yarış tekrardan start aldı. Güvenlik aracı öncesinde çakıl havuzuna giren isimlerden biri olan Lewis Hamilton, aracını açık tutması ile beraber piste bir tur geride olsa da geri dönmeyi başarmıştı.

Güvenlik aracı sonrasında ise farklı bir strateji deneyen Hamilton, herkesten önce kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı. Bu strateji işe yaramadı ve Hamilton, kırmızı bayrakla durdurulan yarış sonrasında kazandığı turu geri kaybetti.

Yarışın ilk turlardaki lideri Markus Winkelhock ise güvenlik aracı sonrasındaki ilk turdan itibaren gerilere düşmeye başladı ve 13.turda yaşadığı hidrolik sorunu ile yarışa veda etti. Bir başka hidrolik sorunu yaşayan isim ise, aynı Winkelhock gibi Ferrari motoru kullanan Kimi Raikkonen oldu. O da yarışın 34.turunda yarışa veda etti.

Son turlarda Alonso ve Massa büyük bir savaş içine girseler de yarışı kazanan isim Fernando Alonso oldu. Massa yarışı ikinci tamamlarken Mark Webber ise yarışı üçüncü tamamladı.

Yarış sonunda podyum seromonisi öncesi ise Alonso ve Massa sert bir sözlü diyalog içine girmişti. Alonso Massa'yı, kendisinin sidepodunu kırdığı için suçlamıştı ve bunu "aynı Barcelona'da yaptığı gibi" bilerek yaptığını söylemişti ancak Massa bunu kabul etmemişti.

Yarış galibi Fernando Alonso, McLaren MP4-22 Mercedes, 2. Felipe Massa, Ferrari F2007 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

5. Japonya GP

Sezonun bitimine üç yarış kala griddeki dinamikler değişmişti. Macaristan'da yaşanan sıralama turları faciası sonrasında Alonso ve McLaren arasındaki ipler de gerilmişti ve Hamilton'ın arkasındaki takım desteği artmıştı.

Yarışa 20 sene boyunca Suzuka'nın ev sahipliği yapmasından sonra 2007'den itibaren yarışların yenilenen Fuji pistinde yapılacağı açıklanmıştı.

Şampiyonada ise Lewis Hamilton, topladığı 97 puanla takım arkadaşı Alonso'nun iki puan önünde bulunurken Raikkonen ise üçüncü sıradaydı.

Cumartesi gününden itibaren kötüleşen hava koşulları nedeniyle üçüncü antrenman turları iptal edilmişti. Sisli hava durumunun etkisini azaltmamasına rağmen yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu Lewis Hamilton alırken arkasında Fernando Alonso bulunuyordu. Üçüncü sıradan ise Kimi Raikkonen start alacaktı. Bu pole pozisyonu, Hamilton'ın aldığı 5. pole pozisyonuydu.

Cumartesi gününden beri yağan yağış sebebiyle pistte biriken su fazlaydı. Yarışın ilk 19 turu güvenlik aracı ile geçildi. Koşulların iyileşmesi ile beraber Alonso, Hamilton'a göre daha yavaş bir tempo sergiledi. Pit stoplar ile beraber Hamilton ile arası açılan Alonso, yaptığı sürüş hataları ile geri düştü ve daha sonrasında 8.sıra için mücadele ettiği Sebastian Vettel'le ile bir temas yaşadı. Her iki pilot birden yarışa devam edebilse de birkaç tur sonra Alonso aracın kontrolünü kaybetti ve duvara çarptı.

Bu kaza ile güvenlik aracının girmesinden sadece birkaç tur sonra bu sefer Sebastian Vettel, Mark Webber'e çarparak kendisini ve Avustralyalı sürücüyü yarış dışı bırakmıştı.

Kaos dolu bir yarış sonrası yarışı Lewis Hamilton kazanırken, Heikki Kovalainen yarışı ikinci sırada tamamladı. Raikkonen ise Ferrari'nin yanlış lastik stratejisi ve ilk turlarda attığı spin sonrasında son sıraya düştükten sonra yaptığı telafi sürüşü ile podyumun son basamağında yer almıştı.

Hamilton şampiyonanın son iki yarışı öncesi Alonso ile olan farkını bir yarış galibiyetinin de üstüne çıkarmıştı ve şampiyonanın en büyük adayı olarak görülüyordu.

Heikki Kovalainen, Renault, Lewis Hamilton, McLaren ve Kimi Raikkonen, Ferrari podyumda Fotoğraf: Sutton Images

6. Brezilya GP

Sezonun final yarışında şampiyonluk yarışı iyice kızışmıştı. Çin yarışında Hamilton'ın pitlere girmeden önce hata yapıp çakıl havuzuna saplanması ve yarış dışı kalması ile beraber hem Alonso hem de Raikkonen şampiyonluk havuzuna girmeyi başarmışlardı.

Yarış öncesinde Lewis Hamilton 107 puan ile birinci, Fernando Alonso 103 puan ile ikinci ve Kimi Raikkonen 100 puan ile üçüncü sıradaydı.

Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan isim yerel kahraman Felipe Massa olurken Lewis Hamilton ikinci sırada yarışa başlayacaktı. Üçüncü sırada ise Kimi Raikkonen bulunurken şampiyonadaki bir diğer oyuncu Fernando Alonso ise dördüncü sıradan yarışa başlayacaktı.

McLaren'in casusluk üzerine çıkan dedikoduları üstüne takım FIA altından büyük bir denetleme altındaydı. Bunun üstüne takımın sürücüler şampiyonasındaki iddiası da göz önüne alınınca, takım için zor ve stres dolu bir hafta sonu başlamıştı.

Yarış başlangıcında çok iyi bir start alan Raikkonen, Hamilton'u geride bırakmıştı. Momentum kaybeden Hamilton, Senna S virajının çıkışında Alonso'ya da geçilmiş olsa da hala şampiyonayı lider götürüyordu. İlk sektörün sonunda Alonso'yu geride bırakmaya çalışan Hamilton hata yaptı ve pist dışına çıktı.

Kaybettiği pozisyonları geri kazanmaya çalıştığı sırada Hamilton'ın aracında bir problem yaşandı. Aracın vites kutusu kendini boş vitese almıştı. Her ne kadar Hamilton aracını düzeltmeyi başarsa da çok fazla sıra kaybetmişti.

İlk üçteki durum ise Massa, Raikkonen, Alonso şeklindeydi ve bu gidişatla beraber Alonso, üçüncü şampiyonluğunu ele geçirecekti. Bu sırada arkalardaki Hamilton, kaybettiği yerleri tekrardan geri kazanmaya çalışıyordu.

İkinci pitler sonunda Raikkonen, Massa'nın önünde piste döndü ve bu sonuçla beraber şampiyonayı kazanan isim olacaktı.

Ancak Raikkonen aldığı birinciliği elinden bırakmadı ve Hamilton ile Alonso'un tam bir puan önünde yarışı kazanarak şampiyonayı kazandı. Fin pilotun kazandığı bu şampiyonluk kendisinin an itibariyle kazandığı tek şampiyonluk olurken aynı zamanda bu şampiyonluk, Ferrari'nin kazandığı son sürücüler şampiyonluğu oldu.

Kimi Raikkonen, Ferrari podyumda Fotoğraf: Sutton Images

Sezon sonrasında ise McLaren, casusluk suçlaması ile beraber 2007 F1 sezonundaki tüm puanlarını kaybetti ve 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Puanların silinmesi ise sadece markalar şampiyonasını etkiledi, sürücüler şampiyonasına herhangi bir etkisi olmadı.

Sezon genel olarak çekişmeli bir sezon olması ile beraber Formula 1'in yeni çağını da açmış oldu. Michael Schumacher'in emekliliği ile beraber bir dönem kapanırken, ileride büyük başarılara sahip olacak Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton aynı sezonda yarışmaya başladılar.

Casusluk davalarının yaşandığı bu sezon, sadece pistteki rekabeti değil, politikadaki rekabeti de gözler önüne sermiş oldu. McLaren ve Ferrari arasında olan bu casusluk davaları, günümüzde bile tartışılmaya devam etmekte.

Editörün notu:

2007'nin üstünden 13 sene geçmesine rağmen Brezilya GP'sini hala dün gibi hatırlamaktayım. F1'in bu dönemlerini geri hatırlayınca, F1'in her bakımdan değiştiğini daha iyi görebiliyorsunuz. Güvenlik önlemlerinin şimdikine göre çok daha az alındığı göz önüne alındığında yapılan değişikliklerin insan hayatını korumakta çok iyi bir iş çıkartıldığı görülebiliyor. Ancak ortaya çıkan pek çok değişik ile de beraber bu senelerdeki rekabet seviyesini şimdiki senelerde görmek mümkün değil. Yeni F1 yönetiminin bu dönemden çıkartacağı pek çok ders var ve umarım bu dersler, F1'deki rekabetin artırılması üzerine alınır.