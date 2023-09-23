Norris: "Verstappen'i yenmeye çalışacağız"

Norris, Mclaren'ın Verstappen'e karşı savaşmayı ''deneyeceğini'' açıkladı. Takımın önündeki yolu açabilmek için Piastri'nin daha kötü taktiklere başvurması gerektiğini aksi takdirde fazla bir şey yapamayacaklarını mizahi şekilde dile getirdi.

Aynı pistte meydana gelen Senna'nın startta Prost'un arkasında olması ve yarış çizgisini vermemekle ısrar etmesinin sonucu ilk virajda yaşanan kaza Brezilyalı sürücüye dünya şampiyonluğunu getiren bir kazaydı.

Norris aynı zamanda şu ifadeleri de kullandı: "Verstappen'i yenmeye çalışacağız, ancak ikinci virajda [Verstappen] önde gidiyorsa gerçekten fazla yapılabilecek bir şey kalmıyor.''

''Deneyeceğiz yarış tempomuz iyi gibi gözüküyor. Kesinlikle Red Bull kadar iyi olmayacak ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.''

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Açıklamalarına devam eden Norris Mclaren'in pazar günkü şansını değerlendirirken, Mercedes'in yarışlarda sıralama turlarına göre daha iyi bir performans gösterdiğini, bu nedenle Mercedes'in bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Ancak McLaren'in antrenman simülasyonlarında güçlü olduğunu söyledi.

Yarışta beklenen yüksek lastik aşınmasının birçok strateji seçeneği sunacağını düşündü ve erken pit stratejisinin etkili olabileceğini belirtti.

''Genel hızımız ve rakibin hızı konusundaki bilgilerimize istinaden Mercedes her zaman pazar günleri çok güçlü oluyor. Ancak sıralama turlarında ve yüksek yakıtla yapılan sürüşlerden sonra tüm hafta sonu güçlü olduk.''

''Kolay bir yarış olmasını umuyoruz, ancak asla kolay bir yarış olmayacak. Sadece erken pit stratejisi ve benzeri faktörlerle eminim çok fazla şey gerçekleşecek.''

Piastri Mclaren'in, Norris'in İngiltere Grand Prix'sindeki startta benzer bir şekilde yarışı götürmeyi hedeflediğini söyledi. Bahsedilen yarışta Norris ilk virajda liderliği ele geçirmiş ve birkaç tur boyunca yarışı önde götürmüştü.

Piastri ilk virajda Verstappen'e meydan okumuştu. Aynısını tekrarlamanın zor olacağını belirtti.

Suzuka GP yarışı öncesi konuşan Piastri, ''Silverstone da elimizden gelenin en iyisini denedik bunu tekrar yapmaya çalışacağız. Açıkçası zor olacak.''

''Yarınki yarışın da çok zor olacağını düşünüyorum. Silverstonedan çok daha farklı ve daha açık bir yarış olabilir.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.