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Formula 1 Singapur GP

Norris'ten Wolff'ün "sıcak çarpması" açıklamasına cevap geldi

Lando Norris, Toto Wolff'ün Singapur Grand Prix yorumlarını okuduktan sonra Lewis Hamilton ve George Russell ile dalga geçti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, and Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrate in Parc Ferme

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, and Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu Singapur Grand Prix'sinde zorlu bir yarış daha geçirdi. Gridde umut verici bir üçüncü sıra başlangıcından damalı bayrakta altıncılığa düştü.

Mercedes ve özellikle de Hamilton antrenmanlar boyunca zorlandı. Ancak sıralama turlarından önce her iki araçta da doğru ayar değişikliklerini yaptılar ve ikinci çizgiye yerleşmeyi başardılar.

Hamilton nadir görülen bir başarıya imza atarak takım arkadaşı George Russell'ı geride bıraktı. Bunu 18 seferde sadece beşinci kez başardı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, yarışa yumuşak lastiklerle başlayan öndeki tek pilottu. Mercedes, Max Verstappen ve hatta pole’den başlayan Lando Norris'e karşı pist pozisyonu kazanacağını umuyordu ancak kumar geri tepti.

Hamilton, kaçınılmaz olarak rakiplerinden daha erken pite gelmek zorunda kaldı ve bu da onların yarışın ilerleyen bölümünde çok daha hızlı olmasını sağladı. Russell, Piastri ve Leclerc onu kolayca geçti.

Hollanda ve Azerbaycan'da ilki kötü sıralama, ikincisi ise ceza nedeniyle ilk 10'un dışında başlamıştı. Bu yarışlarda yukarı tırmanmaya çalışmak zorlu olsa da bu yarış farklı bir şekilde acı vericiydi.

Lando Norris, Toto Wolff'un sıcak çarpması iddiaları üzerine Lewis Hamilton ve George Russell ile alay etti

Yarıştan sonra hem Hamilton hem de Russell medya yükümlülüklerini yerine getirmedi. Mercedes takım müdürü Toto Wolff her iki pilotun da “sıcak çarpması sınırında” olduğunu bildirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media in the media pen

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media in the media pen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Singapur Grand Prix'si belki de yılın en fiziksel olarak zorlayıcı yarışı. Gece bile 30 dereceyi aşan sıcaklıklar ve nem, kokpit içinde dayanılmaz bir deneyim yaratıyor.

Wolff, buz banyosundan sonra her iki sürücünün de “iyi” olduğu konusunda taraftarlara güvence verdi. Şimdi iyileşmeleri için önlerinde uzun bir ara var ve 20 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si gerçekleşecek.

Ancak Maw Fewtrell'in canlı yayınında konuşan yarış galibi Norris bu durumdan etkilenmemiş gibi görünüyordu. Wolff'ün yorumlarını okurken, her sürücünün aynı şeyi yaşadığını öne sürdü.

"[Okuyor] Toto Wolff, Hamilton ve Russell hakkında sağlık güncellemesi yayınladı."

“Lanet olsun! Herkes için zor! Eğer onların sıcak çarpması varsa, herkesin sıcak çarpması var."

George Russell'ın Lewis Hamilton'ın Singapur Grand Prix'sinde "mutlu" olmayacağını anladığı an

Mercedes'in elde ettiği sonuç muhtemelen araçlarının temposunu yansıtıyordu. Ancak Hamilton, en azından bir podyum mücadelesi şansı elde etmek isterdi. Ve stratejisinin onu korunmasız bıraktığını hissetmiş olabilir.

Hamilton, Ferrari'ye geçişi öncesinde Mercedes'in yarış öncesi toplantılarında yer almıyor olabilir. Pit stopa çağrıldığında telsizde şaşkınlık göstermişti.

Russell, Hamilton'ın başlangıç lastiklerini gördüğünde “mutlu” olmayacağını biliyordu. Bu da yine bu konuda kendisine danışılmadığını gösteriyor ve Wolff'ün Austin'de yanıtlaması gereken soruları gündeme getiriyor.

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