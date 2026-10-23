Formula 1 Amerika GP

Norris’ten Verstappen’in COTA eleştirisine destek: "Ağrı kesici almak zorunda kalıyorum"

Lando Norris, COTA pistindeki tümsekleri eleştiren Verstappen’e destek vererek, direksiyon başına geçmeden önce ağrı kesici almak zorunda kaldığını itiraf etti.

Alex Harrington Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 09:10

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ABD Grand Prix öncesinde COTA pistinin zemin yapısı bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Austin’deki tümsekler için, "Hafta sonundan sonra yeni bir omurgaya ihtiyacım olacak ya da Robocop’a dönüşeceğim" diyerek yaşadığı durumu esprili bir dille ele alan Max Verstappen, pist zeminini eleştirmişti. Red Bull pilotunun bu yorumlarına McLaren’in yıldızı Lando Norris’ten de destek geldi.

Şu an yeni bir pist inşa edildiğinde FIA standartlarının son derece katı toleranslara sahip olduğunu belirten Norris, COTA’nın eski bir pist olması sebebiyle bu standartların çok gerisinde kaldığını ve durumun son derece kötü olduğunu dile getirdi.

Sarsıntıların pilotlar üzerinde yarattığı fiziksel yıpranmaya dikkat çeken İngiliz pilot, yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı: "Direksiyon başına geçmeden önce ağrı kesici hap almak zorunda kaldığım pek çok pist var.”

“Sebebi çok basit; pist o kadar tümsekli ve sarsıntılı ki başınızı kaskla birlikte koltuk başlığına ve korumalara çok sert vuruyorsunuz. Bu kesinlikle hoş bir durum değil.”

“Ancak bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu konudaki şikayetlerimizi ve rahatsızlığımızı defalarca dile getirdik ama sesimizi bir yere kadar duyurabiliyoruz.”

“Max kesinlikle haklı, bu konuda sonuna kadar haklı."

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

COTA’nın zeminindeki dengesizlikler, F1’in takvime dahil olduğu 2012 yılından bu yana süre gelen kronik bir problem olarak biliniyor. 2023 zaferinin ardından Verstappen’in tümseklerin "F1 seviyesinde olmadığını" söylemesi üzerine pist yönetimi yenileme sözü vermiş, 2024’te tüm pist yeniden asfaltlanmıştı. Bu yıl da 9 ile 11. virajlar arasındaki sorunlu bölgelerde iyileştirme çalışmaları yapılmasına rağmen sarsıntı problemi tamamen giderilemedi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes pilotu George Russell ise bu durumun yarışmanın bir parçası olduğunu belirtmekle birlikte, F1 pistlerinin birkaç yılda bir tamamen asfaltlanması gerektiğini vurguladı.

Araçların tabanının düzlük sonlarında yere neredeyse 10 mm kadar yaklaştığını ve 18 inçlik jantların daha dar yanaklı lastikler yüzünden her tümseği doğrudan hissettiklerini ifade etti.

Tüm bu tartışmalara ve fiziksel zorluklara rağmen Austin’deki Circuit of the Americas pistinin Formula 1 ile 2034 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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