Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

McLaren cuma günü Norris'in uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Aylardır süren Markalar Şampiyonu Red Bull'a geçeceği yönündeki spekülasyonlara son verdi.

2019'da gride girdiğinden beri sporun en parlak yeteneklerinden biri olarak ortaya çıkan Norris, mevcut Red Bull anlaşması bu yılın sonunda sona erecek olan Sergio Perez'in yerine Verstappen'in takım arkadaşı olarak potansiyel bir aday olarak görülüyordu.

Norris geçen sezon Verstappen'in takım arkadaşı olma kapısını aralamış ve medyaya "birlikte çalışmanın harika olacağını" ve kendisini üç kez Dünya Şampiyonu olmuş bir pilotla kıyaslayabileceğini söylemişti.

Verstappen son 66 yarışın 44'ünü kazanarak son yıllarda F1 tarihinin en iyi pilotları arasındaki yerini sağlamlaştırırken, Perez, Pierre Gasly ve Alex Albon'un da aralarında bulunduğu Red Bull takım arkadaşlarının Hollandalı pilotla birlikte mücadele eden son üyesi oldu.

McLaren ile yeni anlaşmasını uzattıktan sonra Norris, Red Bull'a geçmeyerek Verstappen'den korktuğu yönündeki iddiaları reddetti ve herhangi bir sürücünün aynı takımda Verstappen'e denk gelmekte zorlanacağını vurguladı.

Sky Sports'a verdiği demeçte Verstappen'le aynı araçta yarışmaktan korkup korkmadığı sorusuna Norris, "Bence bu sadece bunu söylemekten daha uzun bir tartışma."

"Max Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri mi? Kesinlikle öyle. Bence bunu yeterince kanıtladı."

"Çok rahat olduğu bir takımda, pek çok şey onun etrafında şekillenmiş durumda, dolayısıyla herhangi birinin, birkaç yıl önceki Max'in bile, şimdiki Max'in karşısına çıkması son derece zor."

"Yani bunun korkuyor musun, korkmuyor musun gibi bir soru olduğunu sanmıyorum. Biriyle karşılaşmaktan korkacağımı hiç sanmıyorum."

"Ama bir takıma girseniz bile, hemen birine meydan okuyabilecek bir konumda mısınız? Bunu yapmak için rahat mısınız?"

"Bence bunun sürücü için cevabı hayırdır. Uyum sağlamak ve takıma alışmak zaman alır."

"Eğer dünyanın en iyi sürücüsünün karşısına çıkmak istiyorsanız, bu yapılacak en akıllıca hareket değildir."

"Ama Max'e karşı yarışmayı çok isterim. Yaptığımız bazı mücadelelerden keyif aldım ve bu yıl yapacağımız mücadeleleri daha da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Verstappen'in Red Bull'daki başarısını McLaren'da tekrarlayabileceği sorusuna Norris, "Planım bu." cevabını verdi.

Norris başka takımlarla da görüştüğünü ancak McLaren'in geçen sezona yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen toparlanarak Red Bull'un en istikrarlı tehdidi haline gelmesinden cesaret alarak kalmaya karar verdiğini söyledi.

Norris, "Arada sırada her zaman tartışmalar olur."

"Yalan söyleyip hayır demeyeceğim. Her zaman küçük tartışmalar olur ve insanlarla konuşur ve 'ne önerebilirsiniz' gibi şeyler görürsünüz. Ancak hiçbir zaman bundan öteye gitmedi."

"Bir sezon boyunca Formula 1 tarihindeki en rekabetçi ve başarılı araçtan bahsettiğimizi düşünürsek, ve buna sürücüyü de dahil etmeniz gerektiğini düşünüyorum, sezona başladığımız yerle belirli yerlerde bu kadar yakın olmamız bence oldukça etkileyiciydi."

"Neredeyse her yarışta puan alamazken, Formula 1'de gelmiş geçmiş en başarılı araca ortalama olarak en yakın takım haline gelmek, bence bana ve McLaren'daki herkese onlara meydan okumak için gerekenlere sahip olduğumuzu yeterince gösterdi."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium with his trophy