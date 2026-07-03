Norris’ten Verstappen iddialarına yanıt: "Pek çok pilot McLaren’e gelmek istiyor"

Avusturya Grand Prix'sinde Verstappen’in menajeri Raymond Vermeulen'in McLaren CEO'su Zak Brown ile bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Aynı hafta sonu Brown, Verstappen ile ilgilenebileceklerini ancak bunun yalnızca Norris veya Oscar Piastri'den birinin beklenmedik şekilde ayrılması durumunda gerçekleşebileceğini belirtmişti.

2027 sezonu için bir pilot değişikliği beklenmiyor; Verstappen'in Red Bull ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi olsa da bu yıl devreye alabileceği bir çıkış maddesi var. Ancak hem Norris hem de Piastri'nin en azından önümüzdeki yılın sonuna kadar sözleşmeleri devam ediyor.

Britanya Grand Prix'si öncesindeki basın toplantısında bu gizli görüşme sorulduğunda Norris, esprili bir dille şu yanıtı verdi: "Açıkçası pek çok pilot McLaren’e gelmek istiyor; bu yüzden neden sadece Max’i öne çıkardığınızı anlamıyorum!”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Takıma katılmak isteyen bildiğim daha pek çok isim var. Yani bu güzel bir şey. Dört kez dünya şampiyonu bir pilotun potansiyel olarak takıma katılmak istemesi harika. Bu iddiaların ne kadarı doğru bilmiyorum ama eğer gelecekte farklı isimlerle yarışma fırsatı doğarsa, bu benim her zaman sabırsızlıkla bekleyeceğim bir şey olur.”

“Ancak bu şu anın konusu ya da ciddi bir durum değil. Ben McLaren’deki geleceğim için heyecanlıyım ve uzun yıllar daha burada olacağım."

Gelecekte de Piastri ile takım arkadaşı olmayı beklediğini vurgulayan Norris, "İkimizin de adının çok daha uzun süre McLaren'e yazılı olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu tarz transfer iddialarının ortaya çıktığını görmek komik oluyor" dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pist üstündeki sert mücadelelerine rağmen Verstappen ile yakın arkadaş olduğu bilinen Norris, Hollandalı pilotu her zaman övmüş ve onun için "F1 tarihindeki en iyilerden biri" ifadesini kullanmıştı.

The Race tarafından, Verstappen gibi bir takım arkadaşını yenebilecek kadar gelişip gelişmediği sorulan Norris, meydan okumaktan geri durmadı: "Kelimeleri dikkatli seçmem gerekirse; Max dahil herhangi bir sürücüyü yenebileceğime inanıyorum.”

“Max'i bu kadar inanılmaz yapan şey, performansını bir sezonun geneline yayabilmesi. Her hafta sonu bu seviyede performans göstermesi gerçekten etkileyici.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Griddeki pek çok pilot çıkıp pol pozisyonu alabilir ya da harika turlar atabilir. Ancak sizi seçkin ve büyük yapan şey, bu seviyeyi her antrenmanda, her sıralama seansında ve her yarışta koruyabilmektir; Max bunu neredeyse herkesten daha iyi yapıyor.”

“Onunla, Lewis ile ya da Fernando ile, yani herkesin en iyi olarak kabul ettiği pilotlarla mücadele etme şansı yakalamak benim için harika bir fırsat olur. Gelecekte karşıma çıkacak her şey için heyecanlıyım."

İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!