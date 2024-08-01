Norris'ten Red Bull'a sert eleştiri: "Perez'in yerine Sainz'ı almalıydınız"

Lando Norris, Red Bull'un mevcut sürücü durumunu acımasızca eleştirdi ve Sergio Perez'in en azından sezon sonuna kadar koltuğunu koruyacağı 2025 için Carlos Sainz ile anlaşmamanın bir hata olduğu konusunda ısrar etti.

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişiyle büyük bir değişim yaşayan F1 sürücü piyasasında, bu transferin ardından koltuğundan olan Sainz'ın durumu birçok takım için kilit bir rol oynadı.

Hem Red Bull hem de Mercedes'in ilgisini çeken Sainz, Red Bull'un Perez'i 2025'e kadar takımda tutma taahhüdü ve Mercedes'in farklı bir yöne gitmesi nedeniyle Williams'a yöneldi.

McLaren yıldızı Norris, özellikle Red Bull'un bu karardan pişman olabileceğini düşünüyor. Norris, Sky Sports F1'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Red Bull ve Mercedes'in planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası en kolay cevap Red Bull’a gitmesi demek olurdu. Bence Carlos oraya gitmeliydi.”

"Elbette taraflıyım, Carlos'u Checo'dan daha iyi tanıyorum ve Carlos çok şeyi hak ediyor, o Formula 1'deki en iyi sürücülerden biri. Bunu defalarca kanıtladı ve onunla iyi arkadaşız.”

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“Formula 1'de olduğu için onun adına seviniyorum ve bir koltuk bulduğu ve Williams'ı yukarı çıkarmaya çalışabileceği için mutluyum.”

"Alex Albon ile takım arkadaşı olması aynı zamanda Formula 1 için iyi olacak, bu iyi bir şey ama eminim ki birçok insan onun potansiyel olarak Red Bull'a gitmesi gerektiğini söylerdi ama bu benim kararım değil."

Red Bull sezon sonunda Perez'i görevden almayı tercih ederse, Daniel Ricciardo, Liam Lawson ve Yuki Tsunoda gibi iç seçeneklere yönelecektir. Ayrıca padokta, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün 17 yaşındaki Andrea Kimi Antonelli'yi George Russell'ın yanına terfi ettirmeyi planladığına dair artan bir inanç var.

Bu durum, Sainz'ı Williams, Audi ve Alpine gibi takımlar arasında bir seçim yapmaya zorladı ve Sainz, James Vowles ile birlikte Williams'ı eski ihtişamına geri döndürme hedefiyle Williams'ı seçti.

Sainz, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren Williams Racing'e katılacağımı duyurmaktan çok mutluyum."

"Bu yılın sürücü pazarı, çeşitli nedenlerle olağanüstü derecede karmaşıktı ve kararımı açıklamam biraz zaman aldı.”

“Ancak, Williams'ın benim F1 yolculuğuma devam etmek için doğru yer olduğuna tamamen güveniyorum ve geçmişte birçok çocukluk kahramanımın sürdüğü ve sporumuzda iz bıraktığı böyle tarihi ve başarılı bir takıma katılmaktan son derece gurur duyuyorum.”

“Williams'ı ait olduğu yere, gridin önüne geri getirme nihai hedefi, heyecan ve pozitiflikle kucakladığım bir meydan okuma." dedi.