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Formula 1 Amerika GP

Norris'ten Red Bull'a eleştiri: "Sınırların içinde kalmalısınız"

Lando Norris, Red Bull’un araç yükseklik ayarlama sistemiyle ilgili konuştu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Formula 1 Amerika GP'si öncesinde, Red Bull'un araçlarında kapalı park (parc fermé) koşullarında yükseklik ayarlama sistemi kullanarak kuralları esnettiği iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialar üzerine FIA, daha sıkı kontroller başlatacağını duyurdu.

Teknik düzenleme tartışmaları sürerken McLaren pilotu Lando Norris, konu ile ilgili şunları söyledi: "Bu tür şeylerde siyah ve beyaz gibi durumlar var."

"Sınırları zorlamak, yeni şeyler tasarlamak ve inovasyon yapmak önemli ancak bu inovasyonu yapabileceğiniz alanın dışına çıkmamalısınız."

"McLaren bu konuda çok iyi bir iş çıkardı. Bu çizginin ötesine geçmeyeceğimizden eminiz."

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