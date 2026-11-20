Formula 1 Las Vegas GP
Norris'ten Piastri'ye mesaj: "McLaren'ın iki araca da ihtiyacı var"
Lando Norris, McLaren'ın 2026 Takımlar Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde edebilmesi için takım arkadaşı Oscar Piastri'nin de daha iyi sonuçlar alması gerektiğine dikkat çekti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 14:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
2025 sezonunda Lando Norris ve Oscar Piastri, dünya şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etmiş ve Norris sezonun son yarışında şampiyonluğa ulaşmıştı.
Bu sezon ikili şampiyonluk mücadelesinde yer alamasa da Norris üç yarış galibiyeti elde ederken Piastri yeni teknik düzenlemelere uyum sağlamakta zorlandı. McLaren ise artık şampiyonada üçüncülük için Red Bull ile mücadele ediyor.
Sezonun tamamlanmasına yalnızca üç yarış kala Norris, Piastri'nin 94 puan önünde bulunuyor.
Las Vegas Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Norris, McLaren'ın iyi puanlar için iki aracına da ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Norris, şunları söyledi: "İyi performans göstermek için hem benim hem de Oscar'ın üzerinde büyük baskı var."
"Takıma puan kazandırmamız ve iki aracımızı da ön sıralarda görmemiz gerekiyor. Oscar'ın bu hafta içten yanmalı motor cezası alacağını biliyorum. Bu nedenle gridin arkasından, umarım orta sıralardan başlayacak."
"Ancak ihtiyacımız olan şey istikrarlı sonuçlar. Bu nedenle iki aracımızın da ön sıralarda olması gerekiyor. Her iki aracımızın da puan mücadelesi vermesine ihtiyacımız var."
"Üçüncülük bizim için büyük bir hedef. Max ve Red Bull çok iyi iş çıkarıyor, Isack da geçen hafta sonu iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla bizi zorlu bir mücadele bekliyor ancak bu mücadeleye hazırız."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
51 dk
Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"
Resmi: Alpine, yedek pilotu Paul Aron ile yollarını ayırdı
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Resmi: Alpine, yedek pilotu Paul Aron ile yollarını ayırdı
Hamilton: "Ferrari'deki geleceğim hakkında endişeli değilim"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
2 s
Hamilton: "Ferrari'deki geleceğim hakkında endişeli değilim"
Son Haberler
Norris'ten Piastri'ye mesaj: "McLaren'ın iki araca da ihtiyacı var"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
11 dk
Norris'ten Piastri'ye mesaj: "McLaren'ın iki araca da ihtiyacı var"
Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
51 dk
Leclerc: "Bugünden çıkarabileceğimiz bir sonuç yok"
Resmi: Alpine, yedek pilotu Paul Aron ile yollarını ayırdı
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Resmi: Alpine, yedek pilotu Paul Aron ile yollarını ayırdı
Hamilton: "Ferrari'deki geleceğim hakkında endişeli değilim"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
2 s
Hamilton: "Ferrari'deki geleceğim hakkında endişeli değilim"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol