Formula 1 Las Vegas GP

Norris'ten Piastri'ye mesaj: "McLaren'ın iki araca da ihtiyacı var"

Lando Norris, McLaren'ın 2026 Takımlar Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde edebilmesi için takım arkadaşı Oscar Piastri'nin de daha iyi sonuçlar alması gerektiğine dikkat çekti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 14:00

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

2025 sezonunda Lando Norris ve Oscar Piastri, dünya şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etmiş ve Norris sezonun son yarışında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon ikili şampiyonluk mücadelesinde yer alamasa da Norris üç yarış galibiyeti elde ederken Piastri yeni teknik düzenlemelere uyum sağlamakta zorlandı. McLaren ise artık şampiyonada üçüncülük için Red Bull ile mücadele ediyor.

Sezonun tamamlanmasına yalnızca üç yarış kala Norris, Piastri'nin 94 puan önünde bulunuyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Norris, McLaren'ın iyi puanlar için iki aracına da ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Norris, şunları söyledi: "İyi performans göstermek için hem benim hem de Oscar'ın üzerinde büyük baskı var."

"Takıma puan kazandırmamız ve iki aracımızı da ön sıralarda görmemiz gerekiyor. Oscar'ın bu hafta içten yanmalı motor cezası alacağını biliyorum. Bu nedenle gridin arkasından, umarım orta sıralardan başlayacak."

"Ancak ihtiyacımız olan şey istikrarlı sonuçlar. Bu nedenle iki aracımızın da ön sıralarda olması gerekiyor. Her iki aracımızın da puan mücadelesi vermesine ihtiyacımız var."

"Üçüncülük bizim için büyük bir hedef. Max ve Red Bull çok iyi iş çıkarıyor, Isack da geçen hafta sonu iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla bizi zorlu bir mücadele bekliyor ancak bu mücadeleye hazırız."

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- Motorsport.com Ekibi

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