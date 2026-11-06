Formula 1

Norris'ten Antonelli'ye mesaj: "1 numarayı hak eden birine devrediyorum"

Lando Norris, son dünya şampiyonu olarak 2026 sezonunda aracında 1 numarayı taşıma ayrıcalığının kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 18:40

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Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

2027 sezonunda bu hakkını Kimi Antonelli'ye devredecek olan Lando Norris, yeniden kişisel numarası olan 4'e dönecek.

2026 şampiyonluğunu kazanan Antonelli ise 1 numarayı seçme fırsatı bulmasına rağmen 2027'de kişisel numarası 12 ile yarışacağını doğruladı.

Norris, bu numarayı Antonelli'ye devretmekten gurur duyduğunu belirtti.

Norris, "Bu numaranın onu hak eden birine gidecek olmasından mutluyum. Kimi bu sezon inanılmaz bir iş çıkardı. Kullanıp kullanılmayacağını bilmiyor olsam da 1 numaranın onun eline geçecek olmasından çok mutluyum."

"Gelecekte yeniden bu numarayı kazanmayı denemek için önünde benimkinden çok daha fazla fırsat olacak."

"Bu numaraya sahip olmanın fiziksel açıdan pek bir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Ancak mental açıdan, piste çıkarken bir dünya şampiyonu olduğunuzu bilmek, inanılmaz sürücülerden oluşan bir listenin parçası olduğunuzu görmek ve çocukken örnek aldığım isimlerle aynı yerde bulunmak çok özel."

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Adımı Max Verstappen, Lewis Hamilton ve bu sporu bu kadar başarılı hale getiren pek çok kişinin yanında görmek büyük bir onur. Bu insana kendini özel hissettiriyor, bununla gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Norris, 1 numarayı taşımanın kendisi ve McLaren ekibi açısından taşıdığı anlamı da anlattı. İngiliz sürücü, bu başarının yalnızca kişisel bir kazanım olmadığını, şampiyonluğa ulaşmasında emeği bulunan tüm takımın ortak başarısını temsil ettiğini söyledi.

"Takım olarak hepimizin bununla gerçekten çok gurur duyduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mesele yalnızca benim kişisel başarım değil, bu aynı zamanda takımımla ve birlikte çalıştığım insanlarla elde ettiğimiz başarı."

"Aracın üzerinde 1 numarayı her gördüğümüzde bu bize çok hoş bir hatırlatma oluyor. Bunun herhangi bir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum, kendinizi olduğunuzdan daha iyi görmenize ya da daha fazlasını hak ettiğinizi düşünmenize neden olmuyor. Sadece hayatımız boyunca ortaya koyduğumuz başarıları ve sıkı çalışmayı hatırlatarak gurur duymamızı sağlıyor."

"Yani her şeyden çok olumlu bir hatırlatıcı. Elbette numaranın elimden gitmesi biraz üzücü ancak aynı zamanda onu hak eden birine devretmekten mutluyum."

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- Motorsport.com Ekibi

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