Norris’ten Alonso’nun eleştirilerine yanıt: “Pilotlar çok fazla konuşuyor”
Lando Norris, bütçe sınırına rağmen bazı takımların sürekli güncelleme getirmesini sorgulayan Alonso başta olmak üzere rakip pilotlara yanıt verdi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Eric Le Galliot
Fernando Alonso'nun, bütçe kısıtlamalarına rağmen rakip takımların amansız gelişim hızına şaşırarak, bazı ekiplerin fabrikalarında adeta bir "para basma makinesi" olduğunu ima etmesi padokta yeni bir tartışma başlattı.
Diğer takımlar hafta sonlarına çeşitli güncellemeler getirirken Alonso'nun takımı Aston Martin, yaz arasından önce AMR26'ya büyük bir güncelleme getiremeyeceklerini net bir şekilde açıklamıştı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında altıncı sırayı elde eden Lando Norris, Alonso’nun takımların "sınırsız güncelleme" yaptığı yönündeki esprilerini ve eleştirilerini sert bir dille geri çevirdi.
Sıralama turlarının ardından basına konuşan Norris, şu ifadeleri kullandı: "Bence pilotlar çok fazla konuşuyor. Bizim ne yaptığımızı anlamıyorlar.”
“Onlar muhasebeci değil, bu işlerin arka planda nasıl yürüdüğünü gerçekten bilmiyorlar. Bu yüzden yapılan yorumlara hiç şaşırmıyorum."
Gelişim sürecinin tamamen takım içi verimlilikle alakalı olduğunu vurgulayan Britanyalı pilot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu durum, araçtaki sorunları ne kadar hızlı tespit edip çözüm üretebildiğinizle alakalı.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Her bir parça için ne kadar zaman harcadığınıza, sezon öncesinde ne kadar süre çalıştığınıza ve tüm bu küçük detaylara bağlı.”
“Aynı zamanda parçaları ne kadar verimli ürettiğiniz ve tamamladığınızla da ilgili. Bu yüzden insanların diğer takımlar hakkında konuşabileceğini sanmıyorum.”
“Her takım bir diğerinden daha iyisini yapmaya çalışıyor ve siz de rakiplerinizi mümkün olan her alanda geride bırakmak zorundasınız."
İzle: 2026 Avusturya GP: Verstappen bariyerlerde, Russell pole'de, Ferrari az daha 1-2 oluyordu!
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı
Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"
Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!
Canlı dereceler: Avusturya GP
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar