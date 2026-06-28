Norris’ten Alonso’nun eleştirilerine yanıt: “Pilotlar çok fazla konuşuyor”

Fernando Alonso'nun, bütçe kısıtlamalarına rağmen rakip takımların amansız gelişim hızına şaşırarak, bazı ekiplerin fabrikalarında adeta bir "para basma makinesi" olduğunu ima etmesi padokta yeni bir tartışma başlattı.

Diğer takımlar hafta sonlarına çeşitli güncellemeler getirirken Alonso'nun takımı Aston Martin, yaz arasından önce AMR26'ya büyük bir güncelleme getiremeyeceklerini net bir şekilde açıklamıştı.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında altıncı sırayı elde eden Lando Norris, Alonso’nun takımların "sınırsız güncelleme" yaptığı yönündeki esprilerini ve eleştirilerini sert bir dille geri çevirdi.

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Norris, şu ifadeleri kullandı: "Bence pilotlar çok fazla konuşuyor. Bizim ne yaptığımızı anlamıyorlar.”

“Onlar muhasebeci değil, bu işlerin arka planda nasıl yürüdüğünü gerçekten bilmiyorlar. Bu yüzden yapılan yorumlara hiç şaşırmıyorum."

Gelişim sürecinin tamamen takım içi verimlilikle alakalı olduğunu vurgulayan Britanyalı pilot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu durum, araçtaki sorunları ne kadar hızlı tespit edip çözüm üretebildiğinizle alakalı.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Her bir parça için ne kadar zaman harcadığınıza, sezon öncesinde ne kadar süre çalıştığınıza ve tüm bu küçük detaylara bağlı.”

“Aynı zamanda parçaları ne kadar verimli ürettiğiniz ve tamamladığınızla da ilgili. Bu yüzden insanların diğer takımlar hakkında konuşabileceğini sanmıyorum.”

“Her takım bir diğerinden daha iyisini yapmaya çalışıyor ve siz de rakiplerinizi mümkün olan her alanda geride bırakmak zorundasınız."

İzle: 2026 Avusturya GP: Verstappen bariyerlerde, Russell pole'de, Ferrari az daha 1-2 oluyordu!