Formula 1

Norris'in takımı 'LN4 Fusion', F2 gridine katılmak istiyor

Lando Norris, LN4 Fusion takımını 2027 sezonunda Formula 2'ye taşımak istiyor.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 07:10

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LN4 Fusion

Outside the Paddock



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Lando Norris'in yeni yarış takımı LN4 Fusion, gelecek yıl Formula 2 gridinde yer alıp almayacağını yakında öğrenecek.

FIA Formula 2 CEO'su Bruno Michel, şampiyonanın 2027, 2028 ve 2029 sezonlarında mücadele edecek takımları seçme sürecinin son aşamalarına yaklaştığını doğruladı. Böylece Norris'in hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de kısa süre içinde belli olacak.

Michel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her üç yılda bir yeni bir seçim süreci yürütüyoruz. Yeni bir aracın geldiği dönemde de bu süreci gerçekleştiriyoruz. Şu anda takım seçimi sürecinin içindeyiz ve yaklaşık bir ay, en fazla bir buçuk ay içinde takımların listesini açıklayacağımızı düşünüyorum. Yani sonuçlar oldukça yakında belli olacak."

"Lando Norris'in takımı da katılım lisansı için başvuruda bulundu. Biz de bu başvuruyu diğer tüm başvurular gibi değerlendiriyoruz. Şu anda Formula 2'ye katılmak isteyen çok sayıda takım var."

"Formula 2 oldukça sağlıklı bir şampiyona ancak takım sayısını artırmayacağız. Çünkü mevcut takım sayısını korumak, takımların sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli. Ayrıca Formula 1'de 22 sürücü varken Formula 2'de de 22 sürücünün bulunmasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Bazı yıllarda Formula 1'de koltuk bulmak mümkün olacak, bazı yıllarda ise bu daha zor hale gelecek."

"Bu nedenle bu konuda da dikkatli davranmalıyız. Takım sayısını aynı tutacağız ve seçim sürecinin sonuçlarını çok yakında açıklayacağız."

Norris, LN4 Fusion'ı eylül ayının başında duyurmuştu. Takım, AIX Racing'in varlıklarını devraldığını ve Formula 2'de mücadele edebilmek için başvuruda bulunacağını açıklamıştı.

LN4 Fusion'ın Formula 3'te ise 2027 sezonunun sonuna kadar geçerli bir katılım hakkı bulunuyor. Gabriel Gomez ve James Egozi, takımın F3 sürücüleri olarak doğrulandı.

Ancak Norris'in daha büyük hedefi, kendisinin kariyerinde elde ettiği fırsatları yeni nesil sürücülere de sunabilmek.

Norris, kendi kariyerine dönüp bakmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Geriye dönüp bunları hatırlamak ve dinlemek gerçekten çok özeldi."

"Sanırım o dönemde bunların üzerinde pek düşünmüyorsunuz ancak adınızın bir yerde yazılı olması, özellikle de iyi bir nedenle anılması, gurur duyulacak bir şey."

"Bu nedenle ilk isim olabildiğim için mutluydum. Bunun, gelecekte pek çok kişinin yer alacağı bir sürecin ilk adımı olmasını umuyorum."

"Kariyerim boyunca çevremde harika insanların bulunması konusunda çok şanslıydım. Formula 1'e ulaşmanın yalnızca yetenekten çok daha fazlasını gerektirdiğini biliyorum. Doğru insanlara, doğru desteğe ve doğru zamanda sunulan doğru fırsatlara ihtiyacınız var."

LN4 Fusion F4 livery

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- Motorsport.com Ekibi

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