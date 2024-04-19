Norris'in sprint sıralamada silinen turu neden geri verildi?

Yağmur, zaten kaygan olan Şanghay'da pisti daha da tehlikeli hale getirdi. Sprint sıralamasının son bölümünde, üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in iki kez pist dışına çıkması ve Charles Leclerc'in bariyerlere çarparak ön kanadına hasar vermesi gibi olaylar yaşandı.

McLaren pilotu Norris, attığı son turuyla pole pozisyonunu aldı. Ancak pist limitlerini ihlal ettiği için turunun silindiği açıklandı. Norris son hızlı turuna başlamadan önce son virajda pistin dışına taştı. Dört lastiğiyle beyaz çizginin dışına çıktı. Hatta virajın dış kısmında bulunan çakıllara kadar taştı.

FIA her zamanki gibi Norris'in attığı turu sildi .Son virajda sürücülerin pist dışına taşarak avantaj elde etmelerini ve viraj çıkış hızlarını artırmalarını önlemek için bir sonraki turu da silindi.

Bu standart bir uygulama olsa da, yarış kontrolü kısa süre sonra Norris'in bu durumda herhangi bir avantaj elde etmediğini fark etti. McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris'in pist dışına çıktığı anda en az 0.3 saniye kaybettiğini söyledi.

Bu nedenle yarış kontrol turu geri verdi ve Britanyalı'nın pole pozisyonunu tekrar almış oldu.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Stella, "Norris son virajda pistten dışarı taştığında bunun bir sonraki tur için etkileri olacağını düşünmüş olabilirler."

"Sonraki tur pole pozisyonu kazandığı tur ve o tur tamamen temiz. Yani hiçbir sorun yok."

"FIA tarafından tur geri verildi. Kesinlikle bu virajdan dışarı taştığınızda düzlüğe çok daha düşük hızla çıkıyorsunuz."

"Lando, pist dışına taştığı için neredeyse 0.3 saniye kaybetti." dedi.

Stella, Oscar Piastri'nin son turunda aşırı patinajı nedeniyle vites kutusunun boş vitese geçtiğini ve bunun da Avustralyalı pilotun sekizincilikten daha iyi bir derece elde etmesini engellediğini açıkladı.

Stella, "Özellikle Lando'yu tebrik ediyorum. Çünkü bu koşullarda yapılması gereken büyük ölçüde bir sürücünün işiydi. O da bunu başardı."

"Oscar ne yazık ki U virajdan çıkarken bir sorun yaşadı. Tekerleklerin patinaj yapması nedeniyle vites kutusu boş vitese geçti ve çok zaman kaybetti."

"Bu sorun olmasaydı, sprint için gridde üst sıralarda yer alan iki sürücüye sahip olabilirdik. Ama genel olarak bizim için iyi bir seans oldu. Mutluyuz." dedi.