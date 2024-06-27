Norris'in son stintteki pişmanlığı, F1'deki lastik ustalığı hakkında ne anlama geliyor?

Lando Norris'in Formula 1'in İspanya Grand Prix'sinde zafer umutları yarış startında zayıflarken, bu konuda aynı şekilde kritik olduğunu kanıtlayan bir aşama daha vardı.

McLaren pilotu Max Verstappen'e karşı bir lastik ömrü avantajı kazandı ve son stintte daha taze lastik avantajı ona liderlik için Red Bull'u geçme şansı sundu.

Norris usulüne uygun olarak atağa kalktı ve damalı bayrağın sadece 2.2 saniye geride gördü. Ancak sonrasında, yumuşak lastiklerle 19 turluk son stintte işleri nasıl idare ettiğine dair bir pişmanlık duygusu vardı.

Norris, McLaren ile birlikte bu yıl en iyi şekilde uyguladıkları bir lastik çözümüne sadık kalıp kalmamayı düşünmek zorunda kaldı.

Bu çözüm; pitten sonra lastikleri yavaşça kullanmayı içeriyor, çünkü onlara göre bu çözüm, pitten hemen sonra lastiklerden maksimumu alanlara kıyasla uzun vadede daha çok getiri sağlıyor.

Yarıştan sonra konuşan Norris, "En uzun son stint değildi, bu yüzden gerçekten yakalamaya başladığım zamana ulaşıp ulaşmayacağımızı bilmiyordum."

"Sanırım gerçekten, son üç tur gibi, aradaki farklar ne kadar aşağı indiği açısından oldukça büyüktü. Evet, zor bir yarıştı."

"Bilmiyorum belki de başlangıçta (son bölümün başında) biraz fazla zorladım ve sonunda biraz daha fazla zorlandım. Bu tür şeyleri değerlendirmek çok zor." demişti.

Lando Norris, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris'in bahsettiği şey, damalı bayrak öncesinde son kez pitten çıktığında, Verstappen ile arasındaki 7.696 saniyelik farkı kovalaması gerektiğinin farkında olarak atağa geçmeyi seçmiş olması.

Pitten sonra ilk turunu 1:17.377 ile attı ve iki tur sonra 1:17.115 ile yarışın en hızlı turunu atarak avına başladı.

Ancak bu şekilde maksimum zorlama, lideri yakalamanın en bariz yolu gibi görünse de, F1 takımları ve pilotları genellikle daha iyi olan farklı bir yaklaşımda ustalaşmak için zaman ve çaba harcıyor.

Bu yaklaşım, pitten çıkar çıkmaz daha sakin kalmayı içeriyor.

Bu yaklaşımda, sürücüler lastiklerini birkaç tur boyunca yavaşça hazır hale getirmeye çalışırlar - bu da sonuçta onlara daha iyi stabilize edilmiş basınçlar ve sıcaklıklar sağlar. Bu da, o stintin geri kalanında daha iyi performans sağlar.

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra'nın açıkladığı gibi, tüm mesele lastikleri en yüksek performansı gösterecekleri bir pencereye sokmak.

Berra, "Her şey karkas sıcaklığı ve tabii ki basınçla ilgili. Lastikler için bir tür atalet vardır."

"Eğer yumuşak bir giriş yaparsanız, karkas sıcaklığı ve basınç kademeli olarak artar. Dolayısıyla, lastiklerin dişlerini aşındırmaya başladığınızda, mümkün olan en kısa sürede bastırmak ve büyük bir sıcaklık ve basınç zirvesine sahip olmak yerine daha düşük bir basınçta stabilize olursunuz."

"Daha düşük basınca sahip olmanın daha yüksek basınca sahip olmaktan çok daha iyi olduğunu biliyoruz, çünkü birincisi daha büyük bir temas alanına sahip oluyorsunuz. Ayrıca, karkas sıcaklığı ve basıncı ile lastiğin viraj sertliği bile daha iyi olabilir."

"Viraja girerken ve viraj ortası aşamasına geldiğinizde, açıkçası daha yüksek sıcaklıklarda yol tutuşuyla ilgili daha fazla sorun yaşarsınız. Örneğin, ön aksı doyurursanız daha fazla önden kayma meydana gelir." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38, pit şeridinde Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Berra'ya göre, sürücüler ve takımlar bu erken stint uygulamasıyla lastiklerini doğru pencereye mükemmel bir şekilde yerleştirebilirlerse elde edecekleri kazançlar küçümsenmemeli.

Berra, "Bu gerçekten takıma bağlı ama [fark] yaklaşık yarım ya da bir Psi olabilir. Yani önemli olabilir."

"Lastikleri yönetiyorsanız, basınçları ve sıcaklıkları kontrol altında tutabilir ve istediğiniz yerde stabilize edebilirsiniz."

"Dolayısıyla, yumuşak bir giriş yapmak her zaman iyi bir uzlaşmadır. Bu yıl, stintin başından itibaren zorlayan biriyle karşılaştırıldığında nazik bir girişin faydalı olduğu birçok kez gördünüz." dedi.

Bunun klasik örneklerinden biri bu yıl Imola'da Norris'in Verstappen'i bir kez daha kovalarken lastikleri zirveye ulaşmadan önce son stint'in başlarında işi ağırdan almasıydı.

Britanyalı sürücü, İspanya GP'sinin son bölümünün ilk turlarında işi ağırdan alsaydı her şeyin farklı sonuçlanıp sonuçlanmayacağından asla emin olamayacak.

Ancak F1'in şu anki kadar rekabetçi olduğu düşünüldüğünde, doğru yaklaşımı seçmenin - lastikleri erken devreye sokmak ya da yavaşça devreye sokmak - zafer mücadelesinde belirleyici bir faktör olarak ortaya çıktığı açık.