Norris'in Red Bull'la ilgili yorumları McLaren'ın hoşuna gitmiş

Red Bull’un 3 kez dünya şampiyonu olan pilotu Max Verstappen, Katar'da McLaren sürücülerinin hızından dolayı ayağını gazdan çok fazla çekemedi.

Verstappen, yarışı Oscar Piastri’nin sadece 4.8 saniye önünde bitirdi, onları 3. sırada Norris takip ediyordu.

Bununla birlikte, Suzuka’da da Norris’in 2. olmasıyla başarılı bir yarış haftası geçiren McLaren, art arda çifte podyum yapmış oldu. Yarıştan sonra takım radyosunda Norris, McLaren’ın Red Bull’un peşinde olduğunu söyledi.

Britanyalı takım patronu Andrea Stella, bunun ‘cesur’ bir söylem olduğunu kabul etse de, durumdan memnun görünüyor.

“Takımın inancı bu çünkü ileriye bakıyoruz, başarılı olmak, bir bakıma yarışları kazanmak ve şampiyon olmak için buradayız.”

“Açıkçası böyle olumlu bir sonuç karşısında Lando’nun açıklaması cesurcaydı fakat bu hoşumuza gitti. Sürücülerimizden bu şekilde ilham almayı seviyoruz. Lando için çok ilham verici bir mesajdı ve McLaren’daki herkes aracı geliştirmek konusunda oldukça kararlı.”

“Gerçekten yapabileceğimiz şey aracı daha da hızlı hale getirmek. Hedeflerimiz olabilir, ulaşmak istediğimiz amaçlarımız olabilir fakat kendinize bir hedef koyarak ilerleme kaydetmezsiniz, her gün çalışarak, vizyonunuzu uygulamaya koyarak, hayata geçirerek gelişebilirsiniz ve bizim asıl odağımız da bu.”

Sezon başında puan alabilmek için mücadele eden ve şu anda podyum kutlamaları yapan McLaren’ın 2023 sezonunda geçirdiği bu değişim oldukça dikkat çekici. Takım bir sonraki adımı atmak ve hem galibiyet hem de şampiyonluk için mücadele etmek istiyor. Takımın artık Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelinden kendi rüzgar tüneline geçmesi, bu son adımı atmalarına yardımcı olacak.

Stella, yeni rüzgar tünelinin lojistik ve finanslar yararlarının çok büyük olacağına inanıyor ve Köln’deki MCL60 geliştirmelerinin son derece başarılı olmasına da dikkat çekiyor.

Finansal ve lojistik desteğinin, McLaren’ın performasını artıracak zincirleme bir etki yaratması bekleniyor.

Fotoğraf: FIA Pool Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the team principals Press Conference

“Asıl yararı rüzgar tünelimizin kendi bünyemizde olması.”

“Öncesinde Almanya’ya gidip test etmemiz gerekiyordu, ki bu da lojistik açıdan oldukça büyük bir zorluktu. Parçalarınız hazır ve bunları Almanya’ya taşımanız gerekiyor, bu yüzden net şekilde gecikmeleriniz oluyor.”

“Formula 1 oldukça hızlı ilerliyor, tasarıma geldiğinde bile öyle. Bu yüzden şu anda hızlı bir araç tasarımı için çok önemli olan bu döngüleri kısaltmak durumundayız.”

“Ayrıca, önceden Almanya’da rüzgar tünelini kiraladığımız için şu an finansal açıdan tasarruf ettik. Artık kendi rüzgar tünelimiz var ve para biriktiriyoruz. Bu parayla işçiliğe, mühendisliğe, mekanikerlere, teknisyenlere ve araç parçalarına da yatırım yapabiliyoruz.”

“Dürüst olmak gerekirse, Avusturya’da ve Singapur’da gördüğümüz güncellemeler ile ilgili söylememiz gereken bir şey var; Almanya'daki rüzgar tünelinde geliştirildiler. Yani, kendi rüzgar tünelimizin olması bir adım fakat daha çok pratik ve mali olarak.”