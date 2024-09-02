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Formula 1 İtalya GP

Norris'in erken piti, Leclerc'in Monza zaferine nasıl katkı sağladı?

Charles Leclerc, Monza'da Lando Norris'ten bir tur sonra pite girdiği için öfkeli olsa da Norris'in erken piti Ferrari'nin İtalya Grand Prix'sini kazanmasına yardımcı olmuş olabilir.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İlk turda takım arkadaşı Oscar Piastri'nin yaptığı geçişin ardından, yarışa pole pozisyonundan başlayan Norris momentum kaybederek Leclerc'e de geçilmiş oldu. 

15. turda Norris pite giren ilk isim oldu ve bu şekilde ikinciliği geri kazandı.

Norris'in ardından Ferrari, Leclerc'i de pite aldı. Monakolu sürücü bu durumdan memnun olmadı ve takımın daha uzun süre pistte kalmak yerine kendisini bir sonraki turda pite çağırmasına tepki gösterdi: "Bu da neydi? Geriye düşmemize rağmen neden pite girdik?"

Takım patronu Fred Vasseur, Ferrari'nin McLaren ile benzer bir stratejide kalmak istediğini çünkü 'lastik avantajına sahip olduklarını hissettiklerini' açıkladı.

Sonunda Vasseur haklı çıktı ve Ferrari sürücüleri, diğerlerinin aksine tek pit stopla finişe kadar gitmeyi başardılar.

Norris tarafından geçilen Leclerc, pozisyonun nasıl olsa kaybedileceğini bildiğinden, artık aracı zorlamak zorunda kalmadı ve bu da Ferrari sürücüsünün sert lastiklerini çok daha yavaş bir şekilde istenen noktaya  getirmesine izin verdi. Bu da tek pit stop stratejisini mümkün kılan önemli bir unsur oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Vasseur, "Tek pit stopun en iyi seçenek olduğu açıktı, ancak lastikleri aşırı zorlamamamız gerekiyordu." 

"Pozisyonunuzu kaybederek ve mücadele etmeyerek sert lastikleri iyi bir konuma getirdik."

"İlk birkaç tur gerçekten kontrolümüz altındaydı, Leclerc lastikleri çok iyi bir şekilde kontrol ediyordu ve yarış sonunda bunun karşılığını aldık." dedi.

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola'ya göre, lastiklerin nazikçe kullanılması, takımların yarıştan önce dikkat ettiği bozulmayı önlemek için çok önemliydi.

Isola, "Cuma günü atılan uzun turlara bakarsanız, lastiği nazik bir şekilde kullanan sürücüler için bozulma oranının çok çok daha düşük olduğunu görürsünüz. İlk turdan itibaren çok fazla zorlayan sürücülerde ise bozulma daha yüksekti."

"Yarış sırasında bu işi yapmak zordur çünkü pist pozisyonunu korumak istersiniz ve çok fazla yavaşlayamazsınız."

"Elbette çok fazla yavaşlamanıza gerek yok; sadece bozulmanın başlamasını önlemek için ön veya arkaya aşırı baskı yapmamaya dikkat etmelisiniz. Ancak ilk birkaç turda sert hamurun Ferrari için iyi çalıştığına inanıyorum." dedi.

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