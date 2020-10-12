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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Norris’in Eifel GP’de yaşadığı sorun, Spa’daki sorunun tekrarıymış

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Norris’in Eifel GP’de yaşadığı sorun, Spa’daki sorunun tekrarıymış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

McLaren, Lando Norris’in Eifel Grand Prix’sinde yarışını bitiren sorunun, Carlos Sainz’ın Belçika Grand Prix’sine başlayamamasına sebep olan sorunun tekrarı olduğunu açıkladı.

Norris, Nürburgring yarışında motor gücü kaybı yaşayana kadar podyum adaylarından biriydi.

Sorunu gidermek için gösterdiği büyük çabaya rağmen İngiliz sürücü, gittikçe hız kaybetmeye başladı ve nihayetinde kenara çekmek zorunda kaldı. MCL35’in karoserinde yanıklar da görüldü.

McLaren takım patronu Andreas Seidl bu sorunun, Sainz’ın Belçika GP’ye başlayamamasına sebep olan ateşleme sorunuyla aynı olduğunu söyledi.

Seidl, “Spa’da Carlos’un aracında yaşadığımız sorunun aynısı gibi gözüküyor. Oluşan sorun ateşleme kısmındaydı, bu da yanmayan yakıtın egzoza gitmesine sebep oldu.” dedi.

Seidl, McLaren ve Renault mühendislerinin Norris’in sorunu aşmasına yardımcı olmak için yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını, ancak nihayetinde yapabilecekleri daha fazla şey olmadığını belirtti.

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“Bunu aşmaya çalıştık. Motor sorun yaşadığında koruma moduna geçer ancak bu mümkün olmadı, çünkü sorun sürekli vardı.”

“Açık şekilde çok üzücüydü, çünkü Lando yarışta çok iyi bir pozisyondaydı. Dördüncüydü ve Daniel Ricciardo’ya göre farklı bir stratejideydi ve onu yakalıyordu.”

“Bu yüzden, yarışın sonunda farklı lastik ömürleriyle nasıl bir sonuç olacağını görmek ilginç olurdu. Bundan ötürü büyük hayal kırıklığına uğradım, çünkü asıl rakiplerimizle savaşabilecek hıza sahip olduğunu görmek güzeldi.”

Renault takım patronu Cyril Abiteboul ise, McLaren’ın yaşadığı sorunun temeline inmenin öncelikli olduğunu belirtti.

Abiteboul, “Sözleşmemizin sene sonunda biteceği McLaren ile olan durumda, şampiyonadaki sıkı mücadelede, bu konudaki herhangi bir şüphenin ötesine geçmemiz gerek.”

“Bu yüzden pazartesi gününden itibaren, Viry’deki ekip bunun üzerinde çalışacak. Ve Enstone da aynı şekilde Esteban’ın aracında yaşadığımız hidrolik sorunlarla uğraşmalı. Çünkü dayanıklılık, Abu Dhabi’deki yarışın sonrasında şampiyona sıralamasını belirleyecek.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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