Norris’in balmumu heykeli dünyaca ünlü müzede sergilenecek
Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, son dünya şampiyonu Lando Norris'in heykelini tanıttı.
Dünyanın en popüler turist merkezlerinden Madame Tussauds, Formula 1 padoğunun yıldız ismi Lando Norris’in heykelinin yapım aşamasını tamamladı. Bu yılın mart ayında duyurulan ve önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan Britanya Grand Prix'sine yetiştirilmesi planlanan heykel, müzedeki yerini aldı.
Norris’in balmumu figürü, 30 Haziran’dan itibaren müzenin Londra’daki ünlü Baker Street binasında sergilenmeye başlayacak. İngiliz pilotun heykeli Lewis Hamilton ve yıldız futbolcu Harry Kane gibi isimlerin yanında yerini alacak.
Sergilenmeden önce heykeli ziyaret eden Lando Norris, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Heykelin tamamlanmış halini görmek ve yanında durmak adeta gerçeküstü bir duygu. Gerçekten de kendimin başka bir versiyonuna bakıyormuşum gibi hissettiriyor.”
“Kendimi fotoğraflarda, videolarda ya da aynadaki yansımamda görmeye alışkınım ama bu tamamen üç boyutlu bir benlik. Sanatçılar detayları gerçekten mükemmel yakalamış; inanılmaz derecede gerçekçi görünüyor."
Görünümün kusursuz ve aslına uygun olması için Norris, özel bir jestte bulunarak ikonik papaya rengindeki yarış tulumlarından birini müzeye bağışladı. Buna ek olarak, heykelin elinde tutması için pilotun 2025 yılındaki kaskının birebir kopyası üretildi.
Norris, hayranları için yaptığı bu jest hakkında şunları ekledi: "Taraftarların yarışırken gerçekten giydiğim bir şeyi yakından görebilmeleri ve figürün olabildiğince gerçekçi hissettirmesi için yarış tulumlarımdan birini bağışlamak istedim.”
“Bu yaz herkesin Londra'ya gelip bunu görmesi için sabırsızlanıyorum, umarım ziyarete gelen herkes keyifli vakit geçirir."
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