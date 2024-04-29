Norris'in babası, Zayn Sofuoğlu'nu McLaren'a tavsiye ediyormuş

Daha bebeklik halinden itibaren kullandığı araçlarla sosyal medyada popüler olan Zayn, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi.

Şu ana kadar yerli ve yabancı birçok programa çıkan Zayn, Superbike ve MotoGP padoğu dışında Formula 1 yarışlarına da gitti. Bir hafta önce İzmit'te karting şampiyonasındaki ilk hafta sonuna çıkan Zayn, 3 yarışın 2'sini kazanırken 1'inde ikinci oldu.

Daha önce Youtube'da Extra TV'ye konuk olan Sofuoğlu, oğlunun gelişim sürecinden bahsederken şunları söyledi:

"Türkiye'de, hatta dünyada Zayn gibi ufak yaşlarda bu tür araçlar kullanan çocuklar görmedim. Zayn'ın yaptıkları tamamen benim elimde olan şeyler değil. Onun merakı üzerine, onun yapabileceğini hissettiğim şeylerde ona imkan verdim. Mesela bir Ferrari kullandı, Ferrari ile drift yaptı. Ancak bunun öncesinde çok fazla go kart tecrübesi vardı, dağlarda UTV araç tecrübesi, gaz ve fren tecrübesi vardı. Ona bir şeyi verdiğimde, öncesinde ilk başta hep onun yanında oturuyorum, yaptığı hataları izliyorum. Ne zaman hata yapmayacağından emin olduğumda, frenine ve gazına alıştığında, Zayn'a aracı kullandırıyorum."

"İnsanlar sosyal medyada 30 ya da 50 sn videoyu gördüğünde, eleştirebiliyor ancak onun öncesinde günlerce harcanan emekten ve antrenmandan kimsenin haberi olmuyor. İnsanlar evlerindeki 3 yaşındaki çocukla Zayn'i kıyasladığında, buna mantıkları izin vermez. Bizim de etrafımızdaki arkadaşlarımızla bu konuda sohbetler oluyor ancak kıyaslamak doğru değil. Zayn'in bu kadar çalışmasının elbette bir karşılığı olacak. Sosyal medya öyle bir yer ki, insanlar bir şeyler yazmayı ve eleştirmeyi seviyor ancak size şunu söyleyebilirim ki, dünyanın her yerinde Zayn kopyaları türedi. Zayn gibi çocuk yetiştirmeye çalışan binlerce aile ve sayfa gördüm. Biz yanlış yapıyorsak, dünyanın her yerinde neden bu kadar insan benzer şeyi yapmaya çalışıyor?"

"Bu arada, biz tüm bunları sosyal medya fenomeni olmak için yapmıyoruz. Benim hayalim büyük bir sporcu yetiştirmek. Bunun olup olmayacağını zaman gösterecek. Eğer Zayn'in bu merakı devam ederse ve azimle çalışmayı sürdürürse, Allah'ın izniyle onun bu işte geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Ben eğleniyorum, Zayn eğleniyor ama tabii ki bir müslüman olarak nazardan da korkuyorum. Bu yüzden hep, nazar değmemesi için dua ediyorum. Ülkemize, vatanımıza, büyüklerine, çevresindekilere, yaşadığı şehre, gittiği okulda herkese saygılı ilgili seviyeli bir çocuk yetiştirmek istiyorum."

Sofuoğlu'na Zayn'i Formula 1'de görüp görmediği sorulduğunda ise cevabı şu şekilde oldu:

"Motosiklet yarışçısı olmak, Formula 1'e göre daha kolay. Esasında motosiklet kullanmak daha zordur ancak Formula 1'de yarışmak motosiklette yarışmaya göre daha zor. Yüzbinlerce çocuk go-kartta yarışıyor ve yükselmeye çalışıyor ancak orada sadece 20 koltuk var. Oraya çıkmak çok zor ve maddi imkanlar da gerekiyor. Cem Bölükbaşı denedi, henüz hikayesi bitmiş değil... Ama bizim çizdiğimiz yol tamamen farklı. Zayn sosyal medyada tanınıyor olabilir ancak bizim hayatımız hep pistte, go-kartta antrenman yaparak geçiyor. Yetiştirdiğim sporcuların derecelerini bildiğim için, Zayn'in burada elde ettiği dereceleri çok az sayıda çocuk yapabilir."

"Avrupa'da, dünyada ve hatta Formula 1'de yarışan takımlar Zayn'i tanıyorlar. Formula 1'de Lando Norris diye bir sporcu var, çok popüler bir sporcu. Babası bana Zayn'le alakalı mesaj attı. Bana McLaren'a sürekli Zayn'den bahsettiğini ve Zayn'in gelecekte McLaren aracına oturacak isimlerden birisi olacağını söyledi. Bu benim söylediğim bir şey değil, oğlu Formula 1'de yarışan bir adamın attığı mesaj. Bu aile çok güçlü bir aile. Bana 'Zayn'i ilk günden beri takip ediyorum. Oğlum için yıllarca uğraştığım için biliyorum, bir ihtiyacınız olduğunda bana ulaşın' dedi."

"Max Verstappen'in babasıyla da görüştük, onlar da Zayn'i tanıyorlar. Zayn'e şimdiden yardımcı olmak isteyen takımlar, sporcular, sporcu babaları var."