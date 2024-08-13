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Formula 1

Norris'in 2024 sezonunun ilk yarısına dair pişmanlıkları neler?

Lando Norris, 2024 sezonunun ilk yarısını değerlendirirken Kanada, Britanya ve Macaristan Grand Prix'leri zaferlerini elinden kaçırdığını itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Mayıs başında Miami Grand Prix'sinde ilk F1 zaferini elde eden Britanyalı pilot, Verstappen'e puan kaybetmesine neden olan bir dizi hata nedeniyle zaferlerine yenilerini eklemekte zorlandı.

McLaren, sezon bitimine 10 yarış kala rakiplerinin sadece 42 puan gerisinde ve Red Bull'u geçerek Takımlar Şampiyonluğu'na ulaşma umudunu koruyor. Ancak Verstappen'in 78 puan gerisinde kalan Norris'in şampiyonluk umutları gittikçe azalıyor.

Norris Belçika Grand Prix'sinin sonunda, yaptığı 'aptalca hataların' şampiyonluk yarışında kendisine çok fazla puana mal olduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradığını ekledi.

McLaren pilotu ayrıca Kanada, Britanya ve Macaristan'daki yarışları geçmişe dönüp değiştirmek istediği yarışlar olarak vurguladı.

RN365'in Hollanda baskısına verdiği demeçte Norris, "Kesinlikle geri dönüp daha iyi bir iş çıkarmak istediğim yarışlar oldu. Örneğin Macaristan, Kanada ve Silverstone."

"Kanada'da kazanma şansım vardı ama Mercedes o hafta sonu çok hızlıydı."

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Silverstone'da da zafer için mücadele etme şansını kaybettim çünkü Lewis Hamilton'dan çok daha yavaştım.

"O zaman da söylediğim gibi, son pit stopların ardından piste Lewis'in önünde çıkmış olsaydım bile yarışı kazanamazdım."

"Çünkü o çok daha hızlıydı ve yumuşak lastikteki aşınmaları bizimkinden çok daha azdı."

Norris, ilk virajda liderliği Piastri'ye kaptırdığı İspanya ve Macaristan'daki kötü startların kendisine iki zafere mal olduğunu kabul etmekle birlikte, 2023'teki performansını geliştirmesinin 2024'teki sonuçlarından daha önemli olduğu konusunda ısrar etti.

"Barselona ve Macaristan'daki startlarımla potansiyel olarak iki galibiyeti elimden kaçırdım. Bence bu Kanada ya da Silverstone'dakinden daha büyük bir kayıp."

"Aslında kazanmak için yeterince hızlıydım. Yarışta Max'ten daha hızlıydık ve kendi açımdan bunu yapabilecek pozisyonu kaybettim."

"Ama genel olarak, bu yıl geçen yıla göre çok daha iyi bir sürücü olduğumu hissediyorum ve benim için en önemli şey bu."

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