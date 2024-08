Norris'in 2024 sezonunun ilk yarısına dair pişmanlıkları neler?

Mayıs başında Miami Grand Prix'sinde ilk F1 zaferini elde eden Britanyalı pilot, Verstappen'e puan kaybetmesine neden olan bir dizi hata nedeniyle zaferlerine yenilerini eklemekte zorlandı.

McLaren, sezon bitimine 10 yarış kala rakiplerinin sadece 42 puan gerisinde ve Red Bull'u geçerek Takımlar Şampiyonluğu'na ulaşma umudunu koruyor. Ancak Verstappen'in 78 puan gerisinde kalan Norris'in şampiyonluk umutları gittikçe azalıyor.

Norris Belçika Grand Prix'sinin sonunda, yaptığı 'aptalca hataların' şampiyonluk yarışında kendisine çok fazla puana mal olduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradığını ekledi.

McLaren pilotu ayrıca Kanada, Britanya ve Macaristan'daki yarışları geçmişe dönüp değiştirmek istediği yarışlar olarak vurguladı.

RN365'in Hollanda baskısına verdiği demeçte Norris, "Kesinlikle geri dönüp daha iyi bir iş çıkarmak istediğim yarışlar oldu. Örneğin Macaristan, Kanada ve Silverstone."

"Kanada'da kazanma şansım vardı ama Mercedes o hafta sonu çok hızlıydı."

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images