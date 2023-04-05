Norris'e göre son tur kaosunun sebebi Pirelli lastikleri!

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Kevin Magnussen'in duvara çarpması nedeniyle çıkan kırmızı bayrak, yarışın 57. turda iki turluğuna yeniden başlayacağı ve herkesin yumuşak lastikle sonuna kadar bastırabileceği anlamına geliyordu.

Doğal olarak herkesin tam gaz gitmesi nedeniyle çok büyük bir kaosa tanıklık ettik: Fernando Alonso hemen arkasındaki Carlos Sainz'ın teması nedeniyle spin attı, Alpine pilotları birbirlerine çarparak yarışa veda etti, Logan Sargeant ise Nyck de Vries'e çarparak her ikisini de yarış dışı bıraktı.

Birçok kişi FIA'yı ve kırmızı bayrak prosedürlerini suçlarken Norris'e göre asıl suçlu Pirelli lastikleri!

Norris, "Hakemlere karşı söyleyebileceğim bir şey yok, bu kararları veren insanlar aracın içinde neler olup bittiğini bilmiyorlar."

"Sıcaklığı sadece 65 derece olan yumuşak lastiklerle pistteydik, yol tutuşunun ne kadar az olduğunu tarif dahi edemem."

"Tamam, sıcaklık çok düşük değil, ancak lastikleri çalıştırmaya yetmiyor. Dolayısıyla herkes ilk virajda blokaj yaşadı, yol tutuşu olmadığı için herkes erken fren yapmak zorunda kaldı. Yaşanan kaosun sebebi bu." dedi.

Lando Norris, McLaren, on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sözlerine mevcut 18 inçlik Pirelli lastiklerini eleştirerek devam eden Norris, "Eğer biraz dahi yol tutuşumuz olsaydı hiçbir kaos yaşanmazdı ve iyi bir yarış izleyebilirdik."

"Herkesin beceriksiz olduğunu söyleyemem, sadece yol tutuşu olmadan yarışıyorduk, bu kadar basit."

"Bize biraz daha yol tutuşu sağlayan ve motor sporlarının zirvesinde olduğumuzu hissettiren bir lastiğe ihtiyacımız var. Şu anki lastikler bazı durumlarda berbat hissettiriyor."

İlk virajda yaşadığı kazanın ardından tıpkı Norris gibi lastikleri suçlayan Sargeant, "Frene bastığımda ne lastikler, ne de frenler sıcaktı."

"Sadece frene bastım ve iki ön lastik de hemen kilitlendi."

"Nyck'ten özür dilerim. Günü böyle bitirmekten nefret ediyorum."

"Yaşananlara bakmam gerekiyor ama bu durum kesinlikle garip, önceki iki startta da benzer bir noktada fren yapmıştım." dedi.