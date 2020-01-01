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Formula 1 / Son dakika

Norris 2019 sırasında bazı zamanlar “çok şakacı” olduğunu düşünüyor

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Norris 2019 sırasında bazı zamanlar “çok şakacı” olduğunu düşünüyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
1 Oca 2020 12:33

McLaren pilotu Lando Norris, çaylak sezonunun bazı zamanlarında “çok şakacı” olduğunu ve ikinci senesinde daha çok konsantre olması için şakacı tavrı konusunda taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Norris F1’deki ilk sezonundaki performansıyla herkesi etkiledi, 49 puan toplayarak sürücüler
klasmanını 11.sırada tamamladı ve her ne kadar, sezonu 6.bitiren takım arkadaşı Carlos
Sainz’ın 47 puan arkasında kalmış olsa da bu veriler takım arkadaşıyla ne kadar yakın gittiğini
kanıtlayan veriler değiller.

Norris ve Sainz pist dışındaki dostluk bağlarıyla F1’i sallamış olsalar da Norris’in sosyal
medyayı aktif bir şekilde kullanması kariyerinin erken bir bölümünde büyük bir fan kitlesine
ulaşmasını sağladı.

Aynı zamanda F1’in Norris’in popülaritesine kendi sosyal medya kanallarından da değinmesi
şampiyonanın genç ve yeni kitleye hitap etme çabasına da büyük bir destek sağlamış oldu.
Her ne kadar kişiliğini değiştirmek istemediğini söylese de, Norris 2019 sezonu sırasında daha
çok konsantre olabileceği zamanlar olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Norris “Bazı zamanlarda çok sakin kaldım ve çok fazla
eğlendim. Daha ciddi olunması gereken zamanlar yeterince konsantre olamadım ve işler
üstünde çalışılması gereken kadar çalışmadım, bence işi biraz hafife aldım.

“İyi bir sezondu ve ilk sezonumdan çok keyif aldım, sadece kendimi kapatmadım ve
etrafımda fazla sayıda çok ciddi iş ve insanla bir arada bulunmadım. Aynı zamanda bazı şeyler
üstünde çalışmama yardımcı oldu ve beni bir sürücü olarak geliştirdi.

“Belki bazen şakacı olma konusunda biraz fazla sınırları zorladım, işime olması gereken kadar
odaklanmadım.

“Bir ara yol var tabii ki, hala sadece işimden keyif almak istiyorum, kendi tulumumu (McLaren
takım kıyafeti yerine) giymek ve bunun gibi pek çok şey.

2019 yılında Sainz’ın yanında, Norris aynı zamanda Daniel Ricciardo ile de çok samimi bir ilişki
kurdu, ikili pek çok şakanın yanında pek çok yarışın basın toplantısı sırasında da şakalaştılar.

Ricciardo’nun Formula 1 sürücülerinin eğlenceli taraflarını göstermesinin doğru olup
olmadığı sorusuna Norris “Evet tabii ki de, ancak aynı zamanda Daniel F1’deki bilmem neyinci
(9.uncu) yılında ve bence O, şimdikine göre her şey konusunda bu kadar şakacı ve eğlenceli
değildi.

“Eğlenceli olmadığı için değil, ancak O bu işi ciddiye aldı ve ne yapabileceğini kanıtlaması
gerekiyordu ve daha sonrasında da daha çok kendi olabildi.

“Ben insanların ne yaptığım ve kim olduğumu bir mazeret olarak kullanmadığından emin
olmalıyım – ‘bu onun ilk senesi ve o bunu çok ciddiye almıyor’.

“Zaman geçtikçe onun gibi daha rahat olacağım ancak bence hala dışarıdan bakıldığında daha
ciddi durduğumu göstermeliyim, sırf insanlar bu tip şeyleri mazeret olarak kullanmasın diye.”
dedi.

Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Jack Benyon

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