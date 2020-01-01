Norris 2019 sırasında bazı zamanlar “çok şakacı” olduğunu düşünüyor

Norris F1’deki ilk sezonundaki performansıyla herkesi etkiledi, 49 puan toplayarak sürücüler

klasmanını 11.sırada tamamladı ve her ne kadar, sezonu 6.bitiren takım arkadaşı Carlos

Sainz’ın 47 puan arkasında kalmış olsa da bu veriler takım arkadaşıyla ne kadar yakın gittiğini

kanıtlayan veriler değiller.

Norris ve Sainz pist dışındaki dostluk bağlarıyla F1’i sallamış olsalar da Norris’in sosyal

medyayı aktif bir şekilde kullanması kariyerinin erken bir bölümünde büyük bir fan kitlesine

ulaşmasını sağladı.

Aynı zamanda F1’in Norris’in popülaritesine kendi sosyal medya kanallarından da değinmesi

şampiyonanın genç ve yeni kitleye hitap etme çabasına da büyük bir destek sağlamış oldu.

Her ne kadar kişiliğini değiştirmek istemediğini söylese de, Norris 2019 sezonu sırasında daha

çok konsantre olabileceği zamanlar olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Norris “Bazı zamanlarda çok sakin kaldım ve çok fazla

eğlendim. Daha ciddi olunması gereken zamanlar yeterince konsantre olamadım ve işler

üstünde çalışılması gereken kadar çalışmadım, bence işi biraz hafife aldım.

“İyi bir sezondu ve ilk sezonumdan çok keyif aldım, sadece kendimi kapatmadım ve

etrafımda fazla sayıda çok ciddi iş ve insanla bir arada bulunmadım. Aynı zamanda bazı şeyler

üstünde çalışmama yardımcı oldu ve beni bir sürücü olarak geliştirdi.

“Belki bazen şakacı olma konusunda biraz fazla sınırları zorladım, işime olması gereken kadar

odaklanmadım.

“Bir ara yol var tabii ki, hala sadece işimden keyif almak istiyorum, kendi tulumumu (McLaren

takım kıyafeti yerine) giymek ve bunun gibi pek çok şey.

2019 yılında Sainz’ın yanında, Norris aynı zamanda Daniel Ricciardo ile de çok samimi bir ilişki

kurdu, ikili pek çok şakanın yanında pek çok yarışın basın toplantısı sırasında da şakalaştılar.

Ricciardo’nun Formula 1 sürücülerinin eğlenceli taraflarını göstermesinin doğru olup

olmadığı sorusuna Norris “Evet tabii ki de, ancak aynı zamanda Daniel F1’deki bilmem neyinci

(9.uncu) yılında ve bence O, şimdikine göre her şey konusunda bu kadar şakacı ve eğlenceli

değildi.

“Eğlenceli olmadığı için değil, ancak O bu işi ciddiye aldı ve ne yapabileceğini kanıtlaması

gerekiyordu ve daha sonrasında da daha çok kendi olabildi.

“Ben insanların ne yaptığım ve kim olduğumu bir mazeret olarak kullanmadığından emin

olmalıyım – ‘bu onun ilk senesi ve o bunu çok ciddiye almıyor’.

“Zaman geçtikçe onun gibi daha rahat olacağım ancak bence hala dışarıdan bakıldığında daha

ciddi durduğumu göstermeliyim, sırf insanlar bu tip şeyleri mazeret olarak kullanmasın diye.”

dedi.

Çeviri: Efe Kahya