Norris, zorlu sezona rağmen McLaren'a inanmaya devam ediyor

Haberi dinle

2020 sezonunda takımlar şampiyonasını üçüncü tamamlayan McLaren, geçtiğimiz sezon ise İtalya'daki galibiyete rağmen Ferrari'nin gerisinde kalmış ve ancak dördüncü olabilmişti.

2022 sezonunda ise kural değişikliklerine rağmen istediği atılımı yapamayan takım, an itibariyle takımlar şampiyonasında bir kez daha dördüncü.

Takımın elde ettiği 129 puanın 100'üne imza atan Norris, bitime beş yarış kala geride kalanların en iyisi konumunda yer alıyor -fakat hiç şüphesiz ki daha iyi bir sezon geçirmeyi umuyordu.

Her şeye rağmen gelecek sezon işlerin daha iyiye gitmesini bekleyen Norris, yeni kurallara geçilir geçilmez rekabetçi olacaklarını düşünmediğinde de ısrarcı.

Norris, "[Yeni kuralların] hiçbir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Bu sezona her hafta sonu podyum veya galibiyet mücadelesi vermemizi bekleyerek girmedim, ama her hafta sonu üçüncü, dördüncü veya beşinci sıra mücadelesi verebileceğimizi düşünüyordum."

"Yeni bir araç, yeni bir çağ söz konusu olduğunda, tam olarak ne yapacağınızı bilmek her zaman zordur, yine de insanlar her zaman çok iyi çözümler bulacaklardır -örneğin Red Bull'un dalgalanmadan etkilenmemesi gibi."

"Araçlar arasında büyük farklılıklar var, bu yüzden önümüzdeki yıllarda gridin nispeten sıkılaşacağını ve takımların birbirine yaklaşacağını düşünüyorum."

"Sanırım elinizdekinden biraz daha fazlasını beklediğinizde her zaman biraz hayal kırıklığına uğrarsınız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Takımın ilerleme kaydedeceğine inanmayı sürdüren Norris, "Bu sadece bana ait bir hissiyat değil; McLaren'deki herkes kazanmak istiyor, rekabetçi olmak istiyor ve her hafta sonu, her ay ve her sezon ilerleme kaydetmek istiyor. Bence herkes bunu hissediyor ve herkesin takıma büyük bir inancı var."

"Olup bitenleri anlamak için çok sıkı çalışıyor, ön gruba geri dönmek için ihtiyacımız olan adımları atmak istiyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum."

"McLaren ile geleceğe büyük bir umutla bakmaya devam ediyorum. Her zaman zorlu yarışlar, zorlu dönemler veya zorlu sezonlar olacak -bu da onlardan biri."

"Bazen sinir bozucu oluyor, çünkü iyi turlar attığınızı hissediyorsunuz ve sadece 6. veya 10. olabildiğiniz için hayal kırıklığına uğruyorsunuz."

"Ancak bunun birkaç yıl içinde yapabileceğimize inandığım şeyi değiştirdiğini ya da ondan bir şey götürdüğünü düşünmüyorum."