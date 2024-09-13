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Formula 1 Azerbaycan GP

Norris: "Zorlanıyoruz ama bu gece çok çalışacağız"

Lando Norris, Bakü'deki cuma gününün ardından yaşadıkları sorunlar hakkında konuştu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk antrenmanı 4. sırada noktalayan Norris, Max Verstappen'den neredeyse yarım saniye uzaktaydı. 

McLaren pilotu ikinci antrenman seansında ise 17. sırayı elde etti.

Norris, seansın ardından aracın performansına dair birtakım endişeleri olduğunu açıkça dile getirdi.

"Oldukça uzun bir yolumuz var, iyi bir tur zamanı elde etmek için çok fazla zorlamak zorunda kalıyorum."

"Bence Oscar'ın olduğu yer bizim olduğumuz yerden daha iyi. Bunu başarırsak biz de iyi bir noktada olacağız ama henüz bunu başarmaya ne yazık ki yakın değiliz."

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse, bulmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum." 

"Mercedes, Ferrari ve Red Bull, hepsi birbirine çok yakın ve onlarla aramızda yaklaşık 0.3-0.4 saniye fark var."

"Ferrari burada çok hızlı. Mercedes de bu pist koşullarında hızlı olacaktır. Zorlanıyoruz ama bu gece çok çalışacağız."

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