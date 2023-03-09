Norris: "Zor durumda olacağımızı üç ay önce biliyordum"

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McLaren için Bahreyn Grand Prix'si büyük hayal kırıklığı yarattı. Oscar Piastri yarış dışı kalırken, Lando Norris araçtaki sorunlar nedeniyle her 10 turda bir pite girmek zorunda kaldı.

Ancak McLaren'in zorlandığı tek konu dayanıklılık değildi; MCL60 yarış hafta sonu boyunca hızdan yoksundu. Piastri Q1'de elenirken Norris Q3'e kalamadı.

Yeni takım patronu Andrea Stella, aracın hedefledikleri dördüncülüğe ulaşamayacağını belirtti.

Takvimde 22 yarış daha olsa da, araçtaki sorunlara hızlı bir çözüm bulunması pek mümkün görünmüyor.

Norris, MCL60'ın sorunlarıyla ilgili olarak yarış hafta sonundan önce medyaya şunları söyledi: "Bence bu, iki şeyin karışımı."

"Birincisi genel denge, ikincisi ise yere basma kuvveti."

"Yere basma kuvveti, diyelim ki sorunların %90'ını çözüyor. Ancak son adımı atmak için daha başka şeyler de var."

"Rakamların ayrıntılarını ve nerede olacağımızı bilmiyorum. Sanırım sorun da bu. Ancak geçen yıl sahip olduklarımıza benzer sınırlamalarımız var."

Lando Norris, McLaren MCL60, makes a stop Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, sezon başlangıcının zorlu geçeceğinin ilk ne zaman farkına vardığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Üç ay önce."

"Sanırım o zaman tam olarak nasıl bir araca ve ne kadar yere basma kuvvetine sahip olacağımız gibi şeyleri biliyorduk."

"Yani aracınızın nerede olacağına dair her zaman makul bir anlayışa sahipsiniz, sadece diğerlerinin nerede olacağını bilemiyorsunuz."

"Sanırım en iyi beşinci, altıncı ya da yedinci takımız; her neyse. İleriye dönük adımlar atmak istiyoruz."

Bahreyn'deki performanslarına rağmen Norris, hedeflerinin dördüncü sıra olduğunu belirtti.

Norris, "Sezon sonunda dördüncü olmak istiyoruz."

"Bence bu, aracın bir kısmını yeni rüzgar tünelinde hazırlayacağımız 2024'e girerken bize büyük bir güven artışı sağlar." dedi.

McLaren Bahreyn'deki açılış yarışının ardından sıralamanın en altında yer alıyor.