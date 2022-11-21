Norris, zor bir sezonu geride bıraktıklarını hatırlatıyor

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Geçen hafta şampiyona yedinciliğini, yani geride kalanların en iyisi pozisyonunu garantileyen Norris aynı şekilde bu hafta da çok hızlıydı.

Sıralama turlarını yedinci sırada tamamlayan ve startta sıra kaybetmedikten sonra hemen arkasındaki Esteban Ocon'dan kopmayı başaran İngiliz pilot, son turlarda Ocon'un baskısı altında kalmasına rağmen yerini korudu ve Hamilton'ın son üç turda yarış dışı kalmasının ardından güçlü bir altıncılık elde etmeyi başardı.

Yarış hakkında konuşan Norris, "Yedinci olmadığım için mutluyum , bu sene birçok kez yedinci oldum. Yakın ve zorlu bir yarıştı, tempomuz iyiydi ancak son turlarda Esteban çok daha hızlıydı, tur başına iki saniye kapatarak yaklaşıyordu. Orta hamuru çok hızlı tükettik."

"Şu an baktığımızda daha hızlı bir strateji seçebileceğimizi düşünüyorum, fakat yine de genel olarak iyi bir yarış geçirdiğimizi düşünüyorum. En hızlı turu da elde etmeyi başardık, yani yarışın en hızlı aracına sahiptik!"

"Sezon boyunca performansımızı tamamen yansıtacak kadar iyi bir araca sahip olamadık. Fakat iş etiğimize ve kaydettiğimiz gelişme baktığımızda birçok olumlu noktayla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla mutluyum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezona epey yavaş başlayan ve ilk yarışta iki araçla birden puan alamadıktan sonra hızlıca toparlanan McLaren, buna rağmen özellikle saf hız anlamında Alpine'in gerisinde kaldı.

Her şeye rağmen son yarışa kadar takımlar şampiyonası dördüncülüğü için mücadeleyi sürdüren takım Ocon'un yedinciliğiyle 19 puanlık farkı kapatmayı başaramadı ve şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Norris, "Takımlar şampiyonasında hak ettiğimizi aldık, yine de dördüncülüğe ulaşma imkanınız olmasına rağmen bunu değerlendiremediğinizde hayal kırıklığı da kaçınılmaz oluyor."

"Dayanıklılık açısından sadece bir kötü hafta sonu geçirdik, Alpine ise dört veya beş hafta sonu sorunlarla boğuşsa da genel olarak sezon boyunca daha hızlı araca sahip olan taraftı. Dolayısıyla mücadeleyi son yarışa kadar taşıyabilmemiz ne kadar iyi bir iş ortaya koyduğumuzu kanıtlıyor."

"Bu sezon ilk yarışlarda çok geri kalmıştık, gelecek sezon her anlamda biraz daha iyi bir başlangıç yapabileceğimizi umuyorum" dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, George Russell, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, orta grup ve ön grup arasındaki farkların açıldığı sezonu Ferrari, Red Bull ve Mercedes sürücüleri harici podyuma çıkabilen tek sürücü olarak bitirerek şampiyona yedinciliğini bir nebze olsun taçlandırmayı başarsa da çok istediği zafere yine ulaşamadı.

Bu başarıdan ötürü nasıl hissettiği sorulan Norris, "Çok iyi hissediyorum. Bir podyum her zaman takım için çok şey anlam ifade eder. Ancak bir podyum yeterli değil, bu sadece şanslı olduğumuzu gösterir. Her yarış podyuma çıkmayı hak ettiğinizi hissetmelisiniz.

"Takım olarak iyi bir iş ortaya koymadık, bu sahip olduğumuz araçtan kaynaklanan bir şey. Herkes sıkı çalışıyor ve yine herkes gelecek sezon yeni bir araca ihtiyacımız olmadığının farkında."

"Zor bir sezonu geride bıraktığımızı biliyorum, ciddi iniş çıkışlar yaşadık. Çok hızlı olduğumuz hafta sonlarını gerçekten kötü hafta sonları izledi, sezonun son yarışında ise gerçekten iyiydik."

"Geçirdiğimiz sezondan birçok ders çıkattık, ancak gelecek sezon ileri doğru bir adım atmak zorundayız. Herkes bunun için çok çabalıyor. Zaman gösterecek." dedi.